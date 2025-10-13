Barcelona zabezpiecza przyszłość gwiazdy. 500 mln euro klauzuli

Barcelona jest już o krok od przedłużenia kontraktu z Frenkie de Jongiem. Ustalono już kwotę klauzuli odstępnego w umowie holenderskiego pomocnika - przekazało "Mundo Deportivo'.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Frenkie de Jong przedłuży kontrakt z Barceloną. Klauzula odstępnego aż 500 mln euro

FC Barcelona dopięła kluczowe porozumienie w sprawie przyszłości Frenkiego de Jonga. Jak informuje „Mundo Deportivo”,aktualni mistrzowie Hiszpanii i zawodnik ustalili wszystkie szczegóły w sprawie nowego kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca 2029 roku.

Obecna umowa Holendra wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, jednak obie strony od kilku tygodni prowadziły rozmowy w spokojnej atmosferze. De Jong przyznał, że podpisanie nowej umowy jest tylko kwestią czasu. Według doniesień z Hiszpanii, formalne złożenie podpisów ma nastąpić 15 października.

Nowe porozumienie znacząco wzmacnia pozycję Dumy Katalonii w kontekście ewentualnych przyszłych negocjacji transferowych. Klauzula odstępnego w kontrakcie 28-letniego pomocnika ma wynieść 500 milionów euro. Choć kwota nie dorównuje miliardowym klauzulom, jakie posiadają Gavi, Pedri czy Lamine Yamal, to wciąż jest jasnym sygnałem, że Barcelona nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich kluczowych zawodników.

Ponadto De Jong zaakceptował obniżkę wynagrodzenia, by dostosować się do nowej budżetu płacowego w klubie. Ma to pomóc Barcelonie w dalszej stabilizacji finansowej. Frenkie de Jong od momentu przyjścia z Ajaksu Amsterdam w 2019 roku stał się jednym z najważniejszych zawodników Blaugrany. Łącznie w katalońskim gigancie reprezentant Holandii rozegrał 267 meczów i zdobył 14 bramek.