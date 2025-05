Xabi Alonso wybrał duet napastników. Wielki szok dla gwiazdy Realu

fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso podjął decyzję. Tak ma wyglądać atak Realu Madryt

Xabi Alonso zostanie następcą Carlo Ancelottiego na stanowisku trenera Realu Madryt. Klub jeszcze nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, ale światowe media są przekonane, że to jedynie kwestia czasu. Hiszpan ma odmienić grę Królewskich, którzy w sezonie 2024/2025 kompletnie rozczarowali swoich kibiców.

Według doniesień serwisu Cadena SER jedną z kluczowych zmian w Realu Madryt ma być formacja. Xabi Alonso chciałby dostosować drużynę do gry w ustawienia 5-3-2 lub 4-4-2, a duet napastników mieliby stworzyć Kylian Mbappe i Vinicius Junior.

W tej sytuacji głównym kandydatem do odejścia jest Rodrygo, który ostatnio stracił miejsce w składzie. Brazylijczyk nie chce kontynuować gry w barwach Realu Madryt, a filozofia Xabiego Alonso jeszcze bardziej skłania skrzydłowego do zmiany barw. Wiele mówi się o możliwych przenosinach piłkarza do Premier League, bo to właśnie angielskie kluby jako pierwsze wyraziły zainteresowanie transferem.

Ponoć fanem talentu Rodrygo jest sam Pep Guardiola. Trener Manchesteru City widziałby miejsce dla skrzydłowego w swoim składzie, który latem ma zostać znacząco przebudowany.