Barcelona ma problem. Gwiazda rozważa odejście z klubu

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi chce regularnie grać

Barcelona, choć odpadła z półfinału Ligi Mistrzów może zaliczyć ten sezon do udanych. Ekipa Hansiego Flicka zdobyła już w tym sezonie dwa trofea i ma spore szanse na wygranie mistrzostwa. Mimo to niemiecki szkoleniowiec może mieć w najbliższym czasie niemały problem. To wszystko ze względu na sytuację Gaviego.

Dla młodego pomocnika nie był to łatwy rok. 20-latek leczył kontuzję kolana, a gdy wrócił do gry, był stopniowo wprowadzony do zespołu. Hiszpan jednak miał nadzieję, że po odzyskaniu formy ponownie stanie się podstawowym zawodnikiem, ale rzeczywistość okazała się inna.

Mimo swojego zaangażowania Gavi nie może liczyć na taką rolę. Wiele spotkań zaczyna na ławce, a w najważniejszych meczach jak w ostatnim El Clasico na Montjuic pojawił się tylko na ostatnie kilka minut.

Według otoczenia zawodnika piłkarz marzy o tym, żeby w Barcelonie odnosić sukcesy, ale potrzebuje regularnej gry. Z kolei w środku pola konkurencja jest ogromna. Jeśli jego pozycja w zespole się nie poprawi, Gavi może rozważyć odejście podczas letniego okienka transferowego.

Według doniesień „El Nacional” wychowanek La Masii cieszy się zainteresowaniem wielu czołowych klubów z Anglii, Włoch i Niemiec. W wielu z nich Gavi pełniłby rolę podstawowego zawodnika. Ta perspektywa jest dla reprezentanta Hiszpanii bardzo kusząca.

Na ten moment piłkarz nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale jego dalsza przyszłość w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Jeśli sytuacja się nie zmieni, Gavi może poprosić klub o odejście.

