Real w szoku? Vinicius Junior dał jasny sygnał

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to temat, który wciąż elektryzuje kibiców. Tymczasem ciekawe informacje na temat Brazylijczyka przekazał dziennik "El Periodico".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior jasno postawił sprawę

Vinicius Junior ma kontrakt obowiązujący z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości zawodnika. Konkretne wieści w tej sprawie przekazało „El Periodico”.

Źródło ujawniło, że Brazylijczyk poinformował już swoje najbliższe otoczenie o chęci opuszczenia klubu z Madrytu. Miało to nastąpić po zwycięskim meczu Królewskich z Levante, podczas którego kibice Realu mieli gwizdać na piłkarza za każdym razem, gdy był przy piłce.

– Nie chcę grać tam, gdzie nie jestem mile widziany – miał powiedzieć Brazylijczyk – cytowany przez „El Periodico”.

Podkreśla się, że incydent z buczeniem ze strony kibiców Realu Madryt był „ostatnią kroplą goryczy” dla Viníciusa Juniora. Napastnik jest zmęczony postawą części fanów Los Blancos i uważa, że zrobił dla klubu więcej, niż klub zrobił dla niego.

Vinicius Junior jest zawodnikiem Realu Madryt od 2018 roku. W trwającym sezonie skrzydłowy wystąpił w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając sześć goli oraz notując osiem asyst. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 150 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższy wtorek Królewscy rozegrają kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Real Madryt zmierzy się w roli gospodarza z AS Monaco, a mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Z kolei kolejne starcie w La Lidze drużyna z Madrytu rozegra 24 stycznia, kiedy to jej rywalem będzie Villarreal.