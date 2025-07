Xabi Alonso musi dokonać wyboru! Jeden napastnik opuści Real Madryt

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Endrick lub Garcia opuszczą Real?

Xabi Alonso musi wybrać kto zostanie zmiennikiem Kyliana Mbappe, a kto będzie musiał odejść na wypożyczenie lub zaakceptować marginalną rolę w zespole. Do tej pory wydawało się, że alternatywą dla francuskiej gwiazdy będzie Endrick. Jednak dobra forma Gonzalo Garcii na Klubowych Mistrzostwach Świata sprawiła, że hiszpański szkoleniowiec musi przemyśleć tę sprawę związaną z napastnikami.

21-letni Hiszpan w meczu przeciwko Al Hilal strzelił gola i pokazał zaangażowanie w defensywie. Do tej pory na turnieju zdobył dwie bramki i asystę w trzech meczach. Wychowanek Los Blancos pokazuje, że może być skutecznym snajperem.

Tymczasem Endrick zmaga się z kontuzją. Alonso czeka na jego powrót do gry, ale świetna dyspozycja Garcii wzbudza wątpliwości co przyszłości Brazylijczyka w klubie. Chociaż wcześniej wydawało się, że 18-latek zostanie w klubie, a hiszpański napastnik uda się na wypożyczenie, teraz może się to zmienić.

Nowy szkoleniowiec Realu nie chce dzielić minut pomiędzy dwoma młodymi zawodnikami. Obaj mają ogromny potencjał i żeby go rozwijać muszą jak najwięcej grać. Dlatego trener rozważa wypożyczenie jednego z nich, żeby zbierał doświadczenie w innym klubie.

Garcia wzbudza zainteresowanie Osasuny, z kolei w przypadku Endricka dużo mówi się o możliwym wypożyczeniu do Juventusu. Ostateczna decyzja ma zapaść po turnieju. Natomiast odejście brazylijskiego gwiazdora na wypożyczenie wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, jeśli Garcia utrzyma taki poziom, jaki teraz prezentuje.

