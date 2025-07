Juventus chce gwiazdę Realu Madryt. Gigant zdecydowany na transfer

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Endrick przymierzany do Juventusu

Juventus Turyn przygotowuje się do meczu 1/8 finału Klubowych Mistrzostw Świata z Realem Madryt, który zostanie rozegrany na stadionie Hard Rock w Miami. W początkowej fazie turnieju w kadrze Królewskich zabrakło Endricka. 18-letni Brazylijczyk zmagał się z urazem mięśniowym, który wykluczył go z podróży do Stanów Zjednoczonych.

W ubiegłym tygodniu sytuacja uległa zmianie. Napastnik dołączył do drużyny i trenuje już w pełnym wymiarze, co zwiększa jego szanse na udział w dalszej części turnieju. Jego trudna sytuacja na Santiago Bernabeu nie umknęła uwadze innych gigantów.

Jak informuje włoski dziennik „Tuttosport”, Stara Dama obserwuje Endricka i rozważa podjęcie kroków w letnim oknie transferowym. Działacze chcą rozpocząć rozmowy, jeśli Real zdecyduje się otworzyć na możliwość wypożyczenia młodego zawodnika. Xabi Alonso planuje najpierw dokładnie ocenić przydatność Endricka w kontekście nadchodzącego sezonu. Choć Brazylijczyk ma przed sobą wymagający okres, w którym będzie musiał udowodnić swoją wartość, na ten moment madrycki klub nie zamierza rozstawać się z nim na stałe.

Nie można jednak wykluczyć, że Alonso uzna, że regularna gra w innym zespole będzie dla piłkarza korzystniejsza. Dla Juventusu może to być okazja, by pozyskać jednego z najbardziej utalentowanych młodych napastników na świecie. Endrick jest związany umową w Madrycie do czerwca 2030 roku.