Xabi Alonso dał zielone światło. Real ma ściągnąć dwie gwiazdy

Real Madryt szykuje się do sprowadzenia Ibrahimy Konate oraz Nico Paza. Według doniesień serwisu Defensa Central te ruchy zaakceptował Xabi Alonso.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk i Ibrahima Konate

Xabi Alonso zaakceptował dwa transfery Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się do kolejnych wzmocnień. Jak informuje Defensa Central, Xabi Alonso zaakceptował sprowadzenie dwóch zawodników. Mianowicie chodzi o transfery Ibrahimy Konate oraz Nico Paza. Obaj mają dołączyć do drużyny w przyszłym sezonie.

Nico Paz to były piłkarz Królewskich. Argentyńczyk jest świetnie znany kibicom Realu Madryt. Klub zachował połowę praw do jego karty i możliwość odkupienia za kwotę nieprzekraczającą 11 milionów euro. Ofensywny pomocnik ma być naturalnym wzmocnieniem drugiej linii. To jeden z priorytetów Los Blancos, bo odejścia Luki Modricia i Toniego Kroosa nadal oddziałują na drużynę.

Kolejnym celem jest Konate. Francuski obrońca ma wzmocnić defensywę, którą sztab szkoleniowy uważa za kluczowy obszar do poprawy. Trener Realu od dawna podkreślał potrzebę ściągnięcia klasowego stopera, który zagwarantuje stabilność w tyłach.

Według hiszpańskich mediów Real nie planuje dużych ruchów w styczniu. Klub koncentruje się na letnim oknie transferowym, aby wtedy dokonać zmian zgodnych z planem sportowym i nie burzyć obecnej struktury zespołu. Wszystko wskazuje na to, że właśnie latem Konate i Paz trafią na Santiago Bernabeu.