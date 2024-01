Wkrótce w Serie A może dojść do ciekawej wymiany zawodników na linii Fiorentina - Salernitana. Do zespołu Vincenzo Italiano miałby zawitać Boulaye Dia, natomiast w drugą stronę powędrowałby M'Bala Nzola - informuje "calciomercato.com".

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Boulaye Dia

Wewnątrz Serie A może dojść do wymiany

Fiorentina jest gotowa pozyskać Boulaye Dia

Z kolei w drugą stronę miałby powędrować M’Bala Nzola

Wymiana na linii Fiorentina – Salernitana?

Ciekawe informacje ujawnili dziennikarze “calciomercato.com” w piątkowym artykule. Otóż wkrótce wewnątrz Serie A może dojść do bardzo interesującej wymiany napastników. Do drużyny Fiorentiny miałby powędrować Boulaye Dia, natomiast w drugą stronę, do Salernitany, trafiłby M’Bala Nzola.

Reprezentant Senegalu nie może narzekać na brak zainteresowania. Angielskie kluby stale obserwują tego napastnika, a teraz do walki o jego podpis dołączyła również Fiorentina. Negocjacje między klubami nie powinny stanowić nikomu, bowiem dla każdej ze stron ta wymiana może być na korzyść.

Boulaye Dia w obecnej kampanii Serie A ma na koncie cztery trafienia. Z kolei M’Bala Nzola łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił tyle samo goli.

