Kalvin Phillips wreszcie uwolni się od Manchesteru City i poszuka minut w innym klubie. Według Fabrizio Romano defensywny pomocnik zostanie wypożyczony do West Hamu United.

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips w zespole Pepa Guardioli był głębokim rezerwowym

28-latek wreszcie opuści Manchester City w celu poszukiwania minut

Reprezentant Anglii zostanie wypożyczony do West Hamu United

Kalvin Phillips uda się na wypożyczenie do West Hamu United

Fabrizio Romano poprzez swoje słynne powiedzenie “here we go” poinformował o zmianie barw klubowych przez Kalvina Phillipsa. Defensywny pomocnik do końca obecnego sezonu zostanie wypożyczony z Manchesteru City do West Hamu United.

Umowa między stronami została już uzgodniona, a zgodę na przeprowadzkę wyraził również sam piłkarz. Młoty najprawdopodobniej będą musiały dokonać symbolicznej opłaty na konto Obywateli za czasowy transfer 31-krotnego reprezentanta Anglii.

Oprócz tego West Ham United ma zapewnić sobie opcję wykupu. Kalvin Phillips w aktualnej kampanii rozegrał 10 meczów (319 minut) i strzelił 1 bramkę.

28-latek przed przenosinami na Etihad Stadium z powodzeniem występował w Leeds United.