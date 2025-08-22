Wisła z kolejnym wzmocnieniem. Nowy piłkarz jest już Krakowie

Wisła Kraków kontynuuje transferową ofensywę. Nowym piłkarzem Białej Gwiazdy zostanie Marko Bozić, który jest już w Polsce i przechodzi testy medyczne, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wzmacnia się w walce o PKO Ekstraklasę

Wisła Kraków absolutnie może być zadowolona z początku tego sezonu. Właściwie można nawet powiedzieć, że praktycznie wszystko idzie perfekcyjnie w zespole Mariusza Jopa. Po dotychczasowych meczach mają oni na koncie komplet punktów i przewodzą w tabeli Betclic 1. ligi. Do tego ofensywna gra sprawa radość kibicom, którzy mogli już obejrzeć 23 bramki swojego zespołu.

Pomimo tego Biała Gwiazda nadal kontynuuje wzmocnienia swojej kadry. Kilka dni temu nowym piłkarzem klubu spod Wawelu został Ervin Omić, a teraz kolejny piłkarz z Austrii jest blisko klubu. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Marko Bozić przechodzi obecnie testy medyczne przed transferem do Wisły Kraków. 27-latek być może już jutro zostanie więc oficjalnie ogłoszony przez klub.

Marko Bozić w minionym sezonie rozegrał dla zespołu Mariboru 24 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował cztery asysty. Na koncie ma kilkanaście spotkań w eliminacjach europejskich pucharów oraz występy w słoweńskiej ekstraklasie. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 500 tysięcy euro.

