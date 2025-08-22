Lech złożył ofertę za napastnika. Jest wyceniany na 6 milionów euro

Lech Poznań złożył ofertę za Jusefa Erabiego z Hammarby. Napastnik ze Szwecji wyceniany jest przez "Transfermarkt" na sześć milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Fotbollskanalen".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech sięgnie po nowego napastnika ze Szwecji?!

Lech Poznań bardzo słabo radzi sobie w tym sezonie w rozgrywkach europejskich pucharów. Piłkarze Kolejorza przegrali walkę o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a wiele wskazuje także na to, że taki sam scenariusz powtórzy się w walce o Ligę Europy. Na szczęście jednak zapewniony jest już udział mistrzów Polski w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy, ale wielu spodziewało się po tym zespole znacznie więcej.

Wiele jednak w tych słabych wynikach jest winy kontuzji, które właściwie masowo dotykają piłkarzy z Wielkopolski. Lista graczy, którzy mają mniejsze bądź większe kłopoty jest spora. Nadal trwają również poszukiwania nowych piłkarzy, co łączy się także z tym powodem. Według informacji przekazanych przez serwis „Fotbollskanalen”, Lech Poznań złożył ofertę za Jusefa Erabiego ze szwedzkiego Hammarby.

22-letni napastnik wyceniany jest aktualnie przez serwis „Transfermarkt” na 6 milionów euro, a więc propozycja Kolejorza musiałby być bardzo konkretna. W obecnym sezonie Erabi zdobył pięć goli oraz zanotował jedną asystę w 22 meczach ligi szwedzkiej. W sumie na koncie w tych rozgrywkach ma 72 występy i 19 trafień. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem grudnia 2026 roku.

