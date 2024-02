Wisła Kraków kontynuuje intensywne poszukiwania nowego bramkarza. Do drużyny na pewno nie dołączy Szymon Wierauch. Właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski potwierdził, że temat transferu zawodnika Zagłębia Lubin jest nieaktualny.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków chce sprowadzić nowego bramkarza

Do klubu nie trafi jednak Szymon Weirauch

Wisła ma na celowniku innego zawodnika

Wisła Kraków szuka bramkarza

Wisła Kraków znalazła się w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o obsadę pozycji bramkarza. Tuż przed wznowieniem ligowej rywalizacji do dyspozycji trenera Alberta Rude pozostają tylko Alvaro Raton oraz zgłoszony w trybie awaryjnym do rozgrywek 17-letni Jakub Stępak. Z klubem w ostatnim czasie pożegnał się Mikołaj Biegański, natomiast kontuzja wyłączyła z gry na kilka tygodni Kamila Brodę. W związku z tym Wisła czyni starania o sprowadzenie do zespołu nowego bramkarza.

W ostatnich dniach poznaliśmy nazwiska dwóch bramkarzy, których pozyskaniem poważnie zainteresowana była Wisła. Przedstawiciele Białej Gwiazdy próbowali przekonać do przenosin pod Wawel między innymi Rafała Gikiewicza. Ten ostatecznie wybrał jednak ofertę Widzewa Łódź.

Na celowniku Wisły znalazł się utalentowany bramkarz Zagłębia Lubin Szymon Weirauch. Obie strony prowadziły rozmowy w sprawie transferu 19-latka. Okazuje się jednak, że sprawa jego transferu jest już nieaktualna. Poinformował o tym właściciel Wisły Jarosław Królewski.

Temat nieaktualny. — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) February 18, 2024

Nie oznacza to jednak, że Wisła zrezygnowała ze starań o wzmocnienie tej pozycji. Jarosław Królewski przyznał, że na celowniku klubu jest inny zawodnik. Choć nie ujawnił jego personaliów.