Aleksander Buksa nie znalazł się w kadrze Górnika Zabrze na letni obóz, a co więcej nie znajduje się w planach na kolejny sezon. Czy Wisła Kraków powinna zainteresować się powrotem swojego wychowanka?

Buksa musi szukać nowego klubu

Aleksander Buksa jest wychowankiem Wisły Kraków. Na swoim koncie ma nawet 13 występów w PKO Ekstraklasie w barwach Białej Gwiazdy. W 2021 roku w młodym wieku zdecydował się na transfer za granicę i podpisał kontrakt z włoską Genoą. Jednak jego zagraniczna przygoda nie przebiegła pomyślnie, na co również miała wpływ poważna kontuzja.

Latem 2024 zdecydował się na powrót do Polski i trafił do Górnika Zabrze. Mimo sporych nadziei na odbudowanie formy, napastnik nie zdołał wrócić do gry na wysokim poziomie. W 23 występach na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej zdobył tylko jednego gola w meczu ze Śląskiem Wrocław. Na swoim koncie miał też jeden występ w Pucharze Polski i jeden w rezerwach grających w Betclic 3 Lidze.

Z czasem zaczął dostawać coraz mniej szans w pierwszym zespole Górnika, a ostatecznie przed startem sezonu 2025/26 został skreślony przez klub. W niedzielę Górnik Zabrze oficjalnie poinformował, że Aleksander Buksa nie znalazł się w kadrze zespołu na letni obóz przygotowawczy i jednocześnie otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowej drużyny.

Czy Wisła Kraków powinna zastanowić się nad ściągnięciem swojego wychowanka z powrotem na Reymonta? – Aleksander Buksa dostał od Górnika Zabrze wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Może czas na powrót i odbudowanie się w Wiśle? – pyta Grzegorz Wojtowicz, dziennikarz PAP, w serwisie „X”.

