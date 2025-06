Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Buksa i Marsenić poza planami Górnika Zabrze

Górnik Zabrze od początku okienka transferowego wykazuje bardzo dużą aktywność na rynku transferowym. Do klubu dołączyło już jedenastu piłkarzy. To Young-Jun Goh, Natan Dzięgielewski, Wiktor Nowak, Michal Sacek, Jarosław Kubicki, Gabriel Barbosa, Theodoros Tsirigotis, Tomasz Loska, Bastien Donio, Marcel Łubik oraz najnowszy nabytek Maksymilian Pingot, który na Roosevelta trafił z Lecha Poznań.

Wiadomym było, że przy takiej ilości transferów, klub musiał zdecydować także, którzy piłkarze odejdą. Już na samym początku okienka klub zrezygnował między innymi z Michała Szromnika, a kilkanaście dni temu Dominik Sarapta trafił do FC Kopenhagi za ponad cztery miliony euro. Następnie media informowały, że również przyszłość Josemy może rysować się poza Zabrzem. Czy tak się stanie, czas pokaże.

Natomiast już teraz wiadomo, że w barwach Górnika Zabrze w przyszłym sezonie nie zobaczymy dwóch kolejnych zawodników. To Aleksander Buksa i Matija Marsenić, którzy otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. O decyzji oficjalnie poinformowano w mediach społecznościowych.

ℹ️ Informujemy, że Aleksander Buksa i Matija Marsenić otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 29, 2025

Zarówno Buksa, jak i Marsenić trafili do Górnika, by odbudować formę po kontuzjach, z nadziejami, że w ekipie Trójkolorowych znów będą mogli zabłysnąć. Jednak Czarnogórzec nie dostał nawet szansy na występ w pierwszym zespole. Rozegrał jedynie pięć spotkań w rezerwach na poziomie Betclic 3 Ligi. Buksa z kolei zaliczył 23 mecze na poziomie PKO Ekstraklasy, w których zdobył jedną bramkę. Jednak jego gra często pozostawiała wiele do życzenia, a w drugiej części minionej kampanii coraz rzadziej dostawał szansę gry.