Wisła Płock ściąga piłkarza Widzewa. Rekord transferowy wisi w powietrzu

11:34, 16. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sacha Tavolieri

Wisła Płock dopina wypożyczenie Diona Gallapeniego z Widzewa Łódź. W umowie znajdzie się też opcja wykupu - informuje Sacha Tavolieri. Jeśli Nafciarze się na nią zdecydują, pobiją rekord transferowy.

Mariusz Misiura
Widzew oddaje piłkarza do Wisły Płock

Widzew Łódź sprowadził tej zimy Christophera Chenga, który wywalczył rywalizację na lewej stronie defensywy. Mocno hamuje to rozwój utalentowanego Diona Gallapeniego. Pozyskany latem reprezentant Kosowa ma zmienić klub wewnątrz Ekstraklasy. Jego nowym pracodawcą lada moment zostanie Wisła Płock. Strony dogadały się już w sprawie wypożyczenia, więc ten ruch zdaje się być przesądzony.

Gallapeni nie miał szans na regularną grę w Widzewie, ale Wisła Płock może skorzystać na tym ruchu. Jesienią defensor wystąpił 12 razy i zdobył jedną bramkę. Teraz wzmocni rewelację Ekstraklasy, gdzie może zostać też na dłużej. W umowie znajdzie się bowiem opcja definitywnego wykupu. Sacha Tavolieri ujawnia szczegóły – chodzi o kwotę w wysokości 700 tysięcy euro.

Jeśli Gallapeni się sprawdzi, Wisła Płock będzie mogła go zatrzymać. Wydanie tej kwoty sprawi, że Nafciarze pobiją swój dotychczasowy rekord transferowy i to dwukrotnie. Na ten moment najdrożej sprowadzonym przez nich zawodnikiem jest Deni Jurić, na którego w 2025 roku wydano 350 tysięcy euro.

Gallapeni może z powodzeniem występować na lewej stronie defensywy lub na wahadle. Dla seniorskiej reprezentacji Kosowa zaliczył dziewięć spotkań. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 mln euro.