Wisła Płock ściąga piłkarza Widzewa. Rekord transferowy wisi w powietrzu

Wisła Płock dopina wypożyczenie Diona Gallapeniego z Widzewa Łódź. W umowie znajdzie się też opcja wykupu - informuje Sacha Tavolieri. Jeśli Nafciarze się na nią zdecydują, pobiją rekord transferowy.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Widzew oddaje piłkarza do Wisły Płock

Widzew Łódź sprowadził tej zimy Christophera Chenga, który wywalczył rywalizację na lewej stronie defensywy. Mocno hamuje to rozwój utalentowanego Diona Gallapeniego. Pozyskany latem reprezentant Kosowa ma zmienić klub wewnątrz Ekstraklasy. Jego nowym pracodawcą lada moment zostanie Wisła Płock. Strony dogadały się już w sprawie wypożyczenia, więc ten ruch zdaje się być przesądzony.

Gallapeni nie miał szans na regularną grę w Widzewie, ale Wisła Płock może skorzystać na tym ruchu. Jesienią defensor wystąpił 12 razy i zdobył jedną bramkę. Teraz wzmocni rewelację Ekstraklasy, gdzie może zostać też na dłużej. W umowie znajdzie się bowiem opcja definitywnego wykupu. Sacha Tavolieri ujawnia szczegóły – chodzi o kwotę w wysokości 700 tysięcy euro.

✅ DONE DEAL



🇽🇰 Dion Gallapeni leaves Widzew Łódź to join Wisła Płock.



✍️ Gallapeni moves on loan until the end of the season, with an option to make the transfer permanent for a reported €700K purchase clause. #mercato #Ekstraklasa pic.twitter.com/IFOdTNuEwS — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 16, 2026

Jeśli Gallapeni się sprawdzi, Wisła Płock będzie mogła go zatrzymać. Wydanie tej kwoty sprawi, że Nafciarze pobiją swój dotychczasowy rekord transferowy i to dwukrotnie. Na ten moment najdrożej sprowadzonym przez nich zawodnikiem jest Deni Jurić, na którego w 2025 roku wydano 350 tysięcy euro.

Gallapeni może z powodzeniem występować na lewej stronie defensywy lub na wahadle. Dla seniorskiej reprezentacji Kosowa zaliczył dziewięć spotkań. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 mln euro.