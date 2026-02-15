Widzew Łódź skreślił obrońcę. Trafi do rewelacji Ekstraklasy

Widzew rezygnuje z utalentowanego piłkarza. Dostanie szansę w Wiśle Płock
Widzew Łódź na przestrzeni kilku miesięcy całkowicie przebudował kadrę. Zainwestował około 20 milionów euro na wzmocnienia, choć nie przynosi to póki co rezultatu. W sobotę drużyna wreszcie się przełamała po ograniu Wisły Płock 2-0, ale sytuacja w tabeli wciąż jest bardzo trudna. Łodzianie mają tylko punkty przewagi nad strefą spadkową i przede wszystkim skupiają się na utrzymaniu w Ekstraklasie.
Klub stale działa też na rynku transferowym. Kadra zespołu wciąż nie jest zamknięta – mówi się o kolejnych wzmocnieniach, ale też rozstaniach. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że lada moment z Widzewem pożegna się Dion Gallapeni. Polscy kibice wciąż będą mogli go śledzić na boiskach Ekstraklasy – ma zasilić Wisłę Płock.
Beniaminek Ekstraklasy sprowadzi go na wypożyczenie. W umowie ma znaleźć się również opcja wykupu. Gallapeni wiosną przegrał rywalizację ze ściągniętym w tym okienku Christopherem Chengiem. Jesienią zaliczył natomiast 12 występów i zdobył jedną bramkę.
Widzew rezygnuje tym samym z utalentowanego defensora. 21-latek ma na koncie dziewięć występów dla seniorskiej kadry Kosowa, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 mln euro.