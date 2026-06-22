Wisła Płock potwierdza. Oto następca Misiury, powrót po latach

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adam Majewski

Majewski wraca do Płocka. Zastąpi Misiurę

Wisła Płock w ostatnich dniach przeprowadziła rewolucję na najważniejszych stanowiskach. Doszło do zmiany prezesa, a także odejścia dyrektora sportowego Radosława Kucharskiego i trenera Mariusza Misiury. Ten ostatni przeniósł się do Motoru Lublin, który złożył mu bardzo atrakcyjną ofertę. Nafciarze przystąpią więc do nowego sezonu kompletnie przebudowani.

Od pewnego czasu media zapowiadały już, kto zastąpi Misiurę. W poniedziałek Wisła oficjalnie potwierdziła te informacje – nowym trenerem klubu z Płocka został Adam Majewski. Podpisał on dwuletnią umowę z opcją przedłużenia współpracy o kolejny sezon.

✅ Oficjalnie. Nowym trenerem Wisły Płock został Adam Majewski. Płocczanin, wychowanek naszego klubu podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia współpracy o kolejny sezon ✍️



🤝 Trenerze, witamy ponownie na pokładzie i życzymy sukcesów z… pic.twitter.com/r1b4eTkJ2S — Wisła Płock (@WislaPlockSA) June 22, 2026

Dla Majewskiego to powrót do Wisły Płock po kilku latach. Był z nią związany jako piłkarz, a następnie asystent w sztabie Marcina Kaczmarka i trener rezerw. W 2020 roku odszedł z klubu, by przejąć Stomil Olsztyn, a w latach 2021-2023 odpowiadał za wyniki Stali Mielec. Później pracował w PZPN-ie, zajmując się reprezentacją Polski do lat 21. Od sierpnia 2025 roku pozostawał bez pracy, a teraz wraca na ławkę trenerską. Przed nim trudne zadanie – Wisła Płock w minionym sezonie była największą sensacją Ekstraklasy, do samego końca bijąc się nawet o europejskie puchary. Powtórzenie takiego rezultatu nie będzie łatwe.

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