Wisła Kraków ma jasny cel. Chodzi o Angela Rodado

Wisła chce zatrzymać Rodado na kolejny sezon

Wisła Kraków kolejny sezon spędzi na boiskach Betclic 1. lidze. Biała Gwiazda w czwartkowy wieczór przegrała bowiem z Miedzią Legnica i odpadła z baraży o awans do PKO Ekstraklasy już na etapie półfinału. To dla piłkarzy Mariusza Jopa oraz całej społeczności klubu wielki cios, bowiem to za kilka tygodni rozpocznie się czwarty sezon na boiskach zaplecza Ekstraklasy.

Niemniej brak awansu powoduje, że klub czeka z pewnością sporo zmian. Mówi się o tym, że kilku graczy może z klubu odejść. Wśród nich jest Angel Rodado, który w każdym okienku wzbudza zainteresowanie klubów z PKO Ekstraklasy oraz z innych lig. Tym razem może być podobnie. Jednak według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Wisła Kraków chce zatrzymać Rodado w zespole na kolejny sezon. Negocjacje w tej sprawie mają toczyć się w przyszłym tygodniu.

Angel Rodado w tym sezonie rozegrał dla Wisły Kraków w sumie 43 mecze, w których zdobył aż 30 goli oraz zanotował 11 asyst. To liczby wyśmienite, a wręcz rewelacyjne. 28-letni Hiszpan w sumie dla Białej Gwiazdy trafił do siatki 66 razy w 109 meczach. 28-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro.

