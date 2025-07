Duda rozchwytywany. Kolejny klub z Ekstraklasy chce talent Wisły

Wisła Kraków walczy o swojego pomocnika. Kacper Duda wzbudza zainteresowanie wśród klubów Ekstraklasy. Do GKS-u Katowice dołączyła Pogoń Szczecin - twierdzi użytkownik portalu X Dawid Zieliński.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła sprzeda pomocnika? Zgłasza się kolejny klub z Ekstraklasy

Wisła Kraków konsekwentnie przygotowuje się do startu kolejnego sezonu. Znów stawia przed sobą ambitny cel, jakim jest awans do Ekstraklasy. Na ten moment drużyna nie jest jeszcze skompletowana, ale trwają prace nad następnymi transferami. Niewykluczone, że dojdzie jeszcze także do rozstań. Wciąż niepewna pozostaje przyszłość Angela Rodado, a coraz większe zainteresowanie generuje Kacper Duda.

W niedzielę informowaliśmy, że utalentowanym pomocnikiem zainteresował się GKS Katowice, który złożył nawet oficjalną ofertę. Nie sprostała ona oczekiwaniom finansowym Wisły Kraków, ale w tym temacie powinno dojść do kolejnych działań. Okazuje się, że GKS nie jest jedyną drużyną z Ekstraklasy, która ma na celowniku Dudę. Użytkownik portalu X Dawid Zieliński stwierdził, że do walki o niego włączyła się również Pogoń Szczecin.

Młodzieżowy reprezentant Polski jest związany z Białą Gwiazdą umową do 2027 roku.

Pogoń Szczecin i GKS Katowice są zainteresowane Kacprem Dudą z Wisły Kraków. — Dawid Zieliński (@DaveZielinskii) July 7, 2025

Dla Wisły Kraków priorytetem jest oczywiście zatrzymanie Dudy. Tego lata straciła już dwóch ważnych pomocników – Jamesa Igbekeme oraz Marko Poletanovicia. 21-latek to jedna z ważniejszych postaci drugiej linii, stąd duża wycena, która może skutecznie odstraszyć zainteresowanych. W sezonie 2024/2025 Duda rozegrał w pierwszej lidze 20 spotkań, gromadząc bramkę oraz cztery asysty.