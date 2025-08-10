To byłby jeden z najwyższych transferów w historii Ekstraklasy. Pogoń chce rozbić bank [NASZ NEWS]

Pogoń Szczecin w nie najlepszym stylu zaczęła ten sezon Ekstraklasy, bo po czterech kolejkach ma tylko cztery punkty. Duma Pomorza w dalszym ciągu szuka też wzmocnień. Z informacji goal.pl wynika, że chce przeprowadzić jeden z najwyższych transferów w historii Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Cel minimum? Podium

Kilka tygodni temu Alex Haditaghi, właściciel Pogoni, powiedział w programie „Nasz News”, że interesuje go w tym sezonie konkretny rezultat w lidze. Najlepiej top 2, ewentualnie top 3, a wszystko poniżej uznane zostanie za rozczarowanie. Na razie jest średnio, bo Pogoń dwa razy przegrała, raz wygrała i raz zremisowała.

Klub od dłuższego czasu poszukuje gracza na pozycję numer sześć. Z informacji goal.pl wynika, że w tym przypadku może dojść do absolutnego hitu. Z naszych ustaleń wynika, że Pogoń chce sprowadzić Ibrahimę Sissoko, reprezentanta Mali, który obecnie gra w drugoligowym VfL Bochum.



Z naszych ustaleń wynika, że polski klub jest gotowy zaoferować nawet dwa miliony euro za tego piłkarza. Oczywiście, sam zawodnik też miałby bardzo dobrą pensję w Szczecinie i kontrakt na kilka lat.

Transfermarkt wycenia go na 6 mln euro

Transfemarkt wycenia tego gracza na 6 milionów euro, a jego najwyższa wycena to było 8 mln euro. Zawodnik ma kontrakt w Bochum do lata 2027 roku.



Sissoko trafił do Bochum w styczniu 2024 roku, z francuskiego Strasbourga. Wcześniej grał między innymi w Breście. To 3-krotny reprezentant Mali, wcześniej natomiast grał w reprezentacji Francji młodszych kategorii wiekowych. Największe doświadczenie ma właśnie z francuskich boisk. W Ligue 1 rozegrał 179 meczów, w których strzelił 5 goli i zaliczył 12 asyst. W Bundeslidze to 32 występy, gol i asysta.











