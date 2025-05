Wisła Kraków nie składa broni. Rozmawia z czołowym piłkarzem

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Baena rozmawia z Wisłą. Uda się go zatrzymać?

Wisła Kraków przegrała półfinałowy baraż z Miedzią Legnica i po raz kolejny nie zdołała awansować do Ekstraklasy. W klubie powoli trwają przygotowania do czwartego sezonu na jej zapleczu. Sytuacja kadrowa nie gwarantuje komfortu, gdyż wielu zawodników lada moment może opuścić Białą Gwiazdę. Wśród nich jest Angel Baena, którego umowa wygasa wraz z końcem czerwca.

Hiszpański skrzydłowy zaliczył przełomową rundę i wyrósł na czołową postać ekipy Mariusza Jopa. Wiosną był obok Angela Rodado najlepszym zawodnikiem formacji ofensywnej. W sumie uzbierał we wszystkich rozgrywkach trzy trafienia i jedenaście asyst, czym ściągnął na siebie zainteresowanie klubów z Ekstraklasy. Jego sytuację monitoruje chociażby Lech Poznań, a w grze mają być także Widzew Łódź czy Górnik Zabrze.

Umowa Baeny zostałaby automatycznie przedłużona w przypadku awansu do Ekstraklasy. Jego brak sprawia, że Wisła może go stracić za darmo. Krakowski klub oczywiście nie zamierza się poddawać – doszło już do wstępnych rozmów w sprawie dalszej współpracy, o czym poinformował Szymon Janczyk z portalu Weszło.com. Baena będzie musiał podjąć kluczową decyzję, gdyż kilka drużyn spróbuje go skusić wizją gry na wyższym poziomie.

Dla Wisły nie jest to temat przegrany, ale oczywiście osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe. W trakcie barażowego meczu z Miedzią Legnica Baena naderwał mięsień dwugłowy uda, co skutkuje kilkutygodniową przerwą od gry.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość także chociażby Angela Rodado. Ma on ważną umowę, ale na jego sprzedaży Wisła mogłaby dobrze zarobić.