Wisła Kraków walczy o awans do Ekstraklasy. Jednym z najlepszych jej piłkarzy w tym sezonie jest Angel Baena. Sytuację Hiszpana monitoruje Lech Poznań - informuje FootballScout.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Baena na radarze Lecha. Wisła straci ważnego piłkarza?

Wisła Kraków zapewniła już sobie udział w barażach, a w ostatniej ligowej kolejce powalczy o zajęcie jak najwyższego miejsca, tak aby móc rozgrywać decydujące mecze przed własną publicznością. Mobilizacja jest ogromna, bowiem już w trzecim kolejnym sezonie Biała Gwiazda stara się o powrót do Ekstraklasy. Dyspozycja ekipy Mariusza Jopa w ostatnich tygodniach sugeruje, że może być uważana za jednego z faworytów, zaraz obok imienniczki z Płocka.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość wielu zawodników Wisły, a jest to uzależnione od ewentualnego awansu do elity. Wraz z końcem sezonu wygasa umowa Angela Baeny – uważanego za najlepszego skrzydłowego w drużynie. Zostanie automatycznie przedłużona w przypadku zwycięstwa w barażach, a brak awansu może poskutkować jego odejściem. Wówczas Wisła będzie musiała przystąpić do negocjacji ze świadomością rosnącej konkurencji.

Sytuację Baeny dość szczegółowo monitoruje Lech Poznań, który chciałby mieć u siebie hiszpańskiego skrzydłowego. Podobny ruch w zeszłym roku wykonała Jagiellonia Białystok, która wyciągnęła z Wisły Mikiego Villara.

Angel Baena zawodnik Wisły Kraków wzbudza duże zainteresowanie Lecha Poznań. Wszystko okaże się po barażach i czy zostanie przedłużony automatycznie kontrakt. Natomiast w klubie znów pojawiły się problemy finansowe. Nie ma płynności i awans lub inwestor mogą uratować sytuację. — FootballScout (@bakoskaut) May 22, 2025

Zainteresowanie Kolejorza z pewnością nie jest przypadkowe. 24-latek w tym sezonie uzbierał w pierwszej lidze trzy bramki oraz siedem asyst. Dołożył do tego trzy kolejne asysty w eliminacjach do europejskich pucharów.