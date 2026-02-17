Wirtz nadal na celowniku giganta. Przegrali, ale wciąż planują transfer

Bayern Monachium nie wygrał wyścigu o Floriana Wirtza z Liverpoolem, ale nie zamyka tematu transferu. Według CaughtOffisde, klub utrzymuje kontakt z otoczeniem piłkarza i czeka na odpowiedni moment.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern Monachium monitoruje sytuację Wirtza

Bayern Monachium wciąż wierzy, że Florian Wirtz może kiedyś trafić na Allianz Arena. Choć latem to Liverpool dopiął głośny transfer reprezentanta Niemiec, mistrzowie Bundesligi nie porzucili marzeń. Według CaughtOffside działacze utrzymują stały kontakt z przedstawicielami zawodnika. Nie chodzi o natychmiastowy ruch, lecz o podtrzymanie relacji.

Wirtz trafił do Anglii jako jedna z największych gwiazd Bundesligi. W Bayerze Leverkusen był mózgiem zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso. To wokół niego budowano ofensywę, która zachwycała Europę. Premier League okazała się jednak trudniejszym wyzwaniem. Intensywność gry i wymagania taktyczne sprawiły, że Niemiec potrzebował czasu na adaptację.

Statystyki pokazują, że początek nie był tak efektowny jak w Niemczech. W obecnym sezonie Wirtz ma sześć goli i osiem asyst we wszystkich rozgrywkach. Widać przebłyski jego talentu, ale brakuje jeszcze regularności. Ostatnie występy dają jednak sygnał, że proces adaptacji nabiera tempa.

Bayern patrzy jednak na niego długofalowo. Vincent Kompany ma być wielkim zwolennikiem sprowadzenia pomocnika w przyszłości. Klub nie zamierza wywierać presji. To raczej spokojne budowanie gruntu pod ewentualny transfer. Otoczenie piłkarza podkreśla, że Wirtz jest w pełni skoncentrowany na projekcie Liverpoolu i chce udowodnić swoją wartość w Anglii.

