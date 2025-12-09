Wiemy co z Sukiennickim. Piłkarz Wisły zmienia barwy klubowe [NASZ NEWS]

Wisła Kraków ma za sobą doskonałą rundę jesienną i jeśli wiosną nie nastąpi kataklizm, to w końcu wróci do Ekstraklasy. Zanim to jednak nastąpi, w klubie dojdzie do kilku zmian. Z naszych informacji wynika, że barwy zmieni na przykład Olivier Sukiennicki.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Olivier Sukiennicki

Czas na powrót do elity

Choć Wisła Kraków utknęła na kilka lat w 1. lidze, to wszystko wskazuje na to, że jej pobyt na zapleczu Ekstraklasy skończy się po tym sezonie. „Biała Gwiazda” ma dużą przewagę nad konkurencją po rundzie jesiennej i latem powinna się cieszyć z powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Zanim to nastąpi, co oczywiste, w klubie dojdzie do kilku zmian. Wszak przed nami zimowe okienko transferowe. Jak informowaliśmy, od pewnego czasu mówi się o możliwym powrocie do klubu Yawa Yeboaha, choć to nie jest łatwy temat. Dlaczego? To wytłumaczyliśmy w osobnym tekście.

W tym momencie nie wiadomo, czy Yeboah wróci, ale wiadomo już, że będą też odejścia z Wisły, choćby na wypożyczenia. Niedawno informowaliśmy, że bliski opuszczenia klubu jest Olivier Sukiennicki, który miał kilka przebłysków, ale od dłuższego czasu nie odgrywa już praktycznie żadnej roli w pierwszym zespole.

Będzie opcja wykupu

Teraz możemy dodać, że ta transakcja jest już na ukończeniu. Z naszych informacji wynika, że Sukiennicki zostanie wypożyczony do Odry Opole. Natomiast ważne jest to, że w umowie ma się znaleźć opcja wykupu. A właśnie to było wcześniej kością niezgody. Wisła wolała wypożyczenie bez opcji, ale klub z Opola naciskał na to drugie rozwiązanie.

Ostatecznie ma stanąć na tym, że opolanie będą mieli prawo wykupu. Kwoty nie znamy, ale ma być „realna” dla pozyskującego. Transakcja powinna być dopięta w najbliższych dniach.