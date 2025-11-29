Sukiennicki może odejść z Wisły już zimą! Znamy kierunek [NASZ NEWS]

Olivier Sukiennicki miał w Wiśle dobre momenty, ale od pewnego czasu nie może odnaleźć odpowiedniego rytmu. Czy pomoże mu zmiana otoczenia? Z informacji goal.pl wynika, że już zimą pomocnik "Białej Gwiazdy" może opuścić Kraków.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Olivier Sukiennicki w meczu z Rapidem Wiedeń

Błysk w pucharach

Olivier Sukiennicki przyszedł do Wisły Kraków w lipcu 2024 roku ze Stali Stalowa Wola. Miewał dobre momenty w barwach „Białej Gwiazdy” jak choćby pucharowy mecz z Rapidem Wiedeń, po którym mówiło się, że to właśnie ten austriacki klub zainteresował się pomocnikiem krakowskiego klubu.

Potem było już jednak gorzej. W tym sezonie Sukiennicki zagrał 9 meczów w 1. lidze, ale nie zaliczył ani gola, ani asysty. W drugim zespole „Białej Gwiazdy” miał z kolei pięć występów, zdobywając dwa gole i zaliczając jedno decydujące podanie.

Od zimy w Opolu?

Od dłuższego czasu zainteresowane strony zastanawiają się nad jego przyszłością. Z informacji goal.pl wynika, że możliwe jest odejście Sukiennickiego już zimą. Jak ustaliliśmy, prawdopodobny wariant to wypożyczenie do Odry Opole.

Kontrakt 22-letniego pomocnika z Wisłą obowiązuje do lata 2026 roku, ale jest w nim opcja przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.