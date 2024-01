fot. Imago/Pro Shots Na zdjęciu: Jorrel Hato

Jorrel Hato był tej zimy łączony z Arsenalem

Ajax Amsterdam nie chce tak wcześnie rozstawać się ze swoim talentem

17-latek niebawem powinien podpisać z holenderskim klubem nową umowę

Ajax zatrzyma swój wielki talent

Jorrel Hato to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników na świecie. Zaledwie 17-letni Holender stał się prawdziwym liderem defensywy Ajaksu Amsterdam, notując w tak młodym wieku dla pierwszej drużyny już 41 występów. Nie ulega wątpliwościom, że w niedalekiej przyszłości czeka go transfer do klubu z europejskiej czołówki.

Jednokrotny reprezentant kraju był w ostatnich tygodniach łączony z przeprowadzką do Arsenalu. Mikel Arteta jest bardzo pozytywnie nastawiony do jego umiejętności, traktując go jako potencjalne wzmocnienie na przyszłość, ale także już na ten sezon. Wydawało się, że Hato zastąpi na Emirates Stadium Jakuba Kiwiora, któremu Hiszpan nie do końca ufa.

Wiele wskazuje jednak na to, że hitowy transfer Hato zostanie odłożony w czasie. Holenderskie media przekonują, że Ajax Amsterdam jest o krok od porozumienia w sprawie nowej umowy z młodziutkim stoperem. W dniu swoich osiemnastych urodzin ma podpisać trzyletni kontrakt z gigantem Eredivisie.

