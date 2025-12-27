Transferowy szum wokół Korony. Sprawa wyjaśniona

Damian Rasak obecnie broni barw węgierskiego Ujpest FC. Niemniej w ostatnim czasie wokół piłkarza pojawiły się konkretne spekulacje transferowe. Sam zawodnik odniósł się do nich na platformie X.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Damian Rasak

Damian Rasak nie dla Korony Kielce

Damian Rasak z Górnika Zabrze trafił do Ujpest FC. W mediach społecznościowych w ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, sugerujące, że zawodnik może zasilić szeregi Korony Kielce. Tymczasem sam piłkarz bardzo szybko uciął sprawę.

„Nie ma żadnego tematu” – napisał Rasak na platformie X.

Tej zimy ekipa z Kielc sfinalizowała już jeden konkretny transfer. Korona pozyskała Mariusza Stępińskiego, który po wielu latach gry w ligach zagranicznych zdecydował się na powrót do PKO BP Ekstraklasy. Piłkarz do zespołu z Kielc trafił na zasadzie wolnego transferu.

Ogólnie w kontekście Korony Kielce w ostatnim czasie nie brakuje różnych doniesień związanych z potencjalnymi wzmocnieniami drużyny. Na radarze Złocisto-Krwistych znajdują się również tacy zawodnicy jak Alejandro Marques, Kamil Jakubczyk czy Villiam Granath.

Korona Kielce do drugiej części sezonu przystąpi, zajmując obecnie dziewiąte miejsce w tabeli, z dorobkiem 24 punktów. Do czwartego Rakowa Częstochowa zespół Jacka Zielińskiego traci aktualnie pięć oczek.

Zespół z Kielc przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie już 2 stycznia. Z kolei 3 stycznia kielczanie udadzą się na jeden z dwóch zaplanowanych obozów przygotowawczych w Turcji. W trakcie okresu przygotowawczego Korona rozegra cztery spotkania kontrolne. Pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku Korona Kielce rozegra 1 lutego, mierząc się z Legią Warszawa. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.