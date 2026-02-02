Ambicje bez hamulców. Wieczysta wykonała kolejny mocny ruch

Wieczysta Kraków już w najbliższą sobotę wróci do ligowego grania, mierząc się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. Tymczasem klub oficjalnie przekazał, że pozyskał nowego defensora.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta Kraków z nowym obrońcą

Wieczysta Kraków ma zamiar powalczyć w tej kampanii o miejsce premiowane grą w PKO BP Ekstraklasie. Pozycja wyjściowa Żółto-czarnych jest bardzo dobra. Krakowianie aktualnie plasują się na szóstym miejscu z 30 punktami na koncie, tracąc tylko cztery oczka do drugiej Polonii Bytom. Władze klubu pracują natomiast nad poprawą jakości drużyny.

„Nowym piłkarzem Wieczystej został Aleksandar Djermanović. 23-letni środkowy obrońca dołącza do żółto-czarnych na zasadzie transferu definitywnego z OFK Belgrad. Zawodnik podpisał 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Wieczystej.

Nowy nabytek krakowian ma na swoim koncie mistrzostwo drugiej ligi serbskiej. Ponadto piłkarz może pochwalić się mistrzostwem Serbii U-19 wywalczonym w barwach Crvenej Zvezdy Belgrad.

Djermanović to piłkarz, którego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie 1,5 miliona euro. Tymczasem dziennikarz TVP Sport Dominik Pasternak przekazał, że Wieczysta po raz drugi w tym okienku transferowym bije swój rekord, przeznaczając na pozyskanie nowego zawodnika ponad 1,5 miliona euro. Więcej na wzmocnienia w Polsce wydał jedynie Widzew Łódź.

Krakowska ekipa ma przed sobą ciekawy harmonogram spotkań. W roli gospodarza po raz pierwszy w 2026 roku Wieczysta zagra 15 lutego, kiedy to zmierzy się w Sosnowcu, na ArcelorMittal Park, z Puszczą Niepołomice.