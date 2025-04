Wieczysta szykuje hit! Nowy trener zaskoczy wszystkich?

Wieczysta Kraków w tej kampanii walczy o awans do Betclic 1. Ligi. Jednocześnie władze klubu są w trakcie poszukiwania nowego trenera. Ciekawe wieści przekazał portal Meczyki.pl.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej

Piotr Stokowiec kandydatem na nowego trenera Wieczystej

Wieczysta Kraków w ostatnim czasie znalazła się w kryzysie, co skutkowało tym, że z posady szkoleniowca zwolniony został Sławomir Peszko. Jednocześnie przedstawiciel Betclic 2. Ligi jest w trakcie poszukiwania nowego trenera. Interesujące wieści przekazał serwis Meczyki.pl.

Źródło przekazało, że Piotr Stokowiec może objąć stery ekipy z Krakowa. Tym samym do przestrzeni publicznej trafiły personalia kolejnego trenera łączonego z Wieczysta. Wcześniej pojawiały się doniesienia, sugerujące, że Kazimierz Moskal i Jan Urban mogą przejąć stery nad ekipą z Krakowa.

Aktualnie obowiązki pierwszego szkoleniowca Wieczystej piastuje Rafał Jędraszczyk, który jest jednak trenerem tymczasowym. W najbliższy weekend może stanąć przed wyzwaniem poprowadzenia krakowskiego zespołu w wyjazdowym starciu ze SKRĄ Częstochowa.

Wieczysta na dzisiaj plasuje się na drugim miejscu w tabeli, legitymując się bilansem 58 oczek na koncie. Dokładnie tyle samo punktów ma Polonia Bytom. Tym samym wygląda na to, że obie drużyny do ostatniej serii gier będą rywalizować o bezpośredni awans do Betclic 1. Ligi. Liderem rozgrywek jest natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki, mając na swoim koncie 64 oczka.

