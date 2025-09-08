Wieczysta poważnie wzmocniona. Ściągnęła byłego piłkarza Jagiellonii i Wisły

12:51, 8. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków ściągnęła nowego piłkarza. Do pierwszoligowej drużyny w ramach transferu definitywnego dołączył Miki Villar z Jagiellonii Białystok.

Jesus Imaz i Miki Villar
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jesus Imaz i Miki Villar

Villar wraca do Krakowa. Tym razem Wieczysta, a nie Wisła

Wieczysta Kraków po udanym starcie sezonu może śmiało myśleć o awansie do Ekstraklasy. Aktualnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli i ustępuje jedynie Wiśle Kraków. Beniaminek na tym się nie zatrzymuje – w końcówce okienka przyspieszył z pracami nad ciekawymi wzmocnieniami. W poniedziałek oficjalnie potwierdzono ruch, o którym mówiło się od kilku dni. Do Wieczystej dołączył Miki Villar, który opuścił tym samym Jagiellonię Białystok.

Skrzydłowy przeniósł się do nowego zespołu w ramach transferu definitywnego, podpisując dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. To kolejne imponujące wzmocnienie Wieczystej. Villar w przeszłości reprezentował barwy Wisły Kraków, a po odejściu zaliczył awans sportowy i dołączył do Jagiellonii Białystok.

W tym sezonie Villar wystąpił w pięciu meczach, choć ani razu od pierwszej minuty. Zagrał w starciach Ligi Konferencji oraz w Ekstraklasie przeciwko Radomiakowi Radom. Adrian Siemieniec wyraźnie wolał stawiać na innych zawodników, dlatego Hiszpan postanowił poszukać regularnej gry w innym klubie. W sumie dla Jagiellonii uzbierał 54 występy, notując w tym czasie trzy bramki oraz siedem asyst. Przed odejściem z Wisły bardzo dobrze radził sobie także na poziomie pierwszoligowym, więc dla Wieczystej to poważne wzmocnienie.

