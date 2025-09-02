Wieczysta chce piłkarza Górnika Zabrze! Peszko potwierdza nazwisko

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta chce Natana Dzięgielewskiego z Górnika Zabrze

Wieczysta Kraków z przytupem weszła do rozgrywek Betclic 1. ligi, choć trzeba przyznać, że w ostatnim meczu z Polonią Bytom zaliczyła dość sensacyjne potknięcie. Niemniej zespół prowadzony przez Przemysława Cecherza zajmuje obecnie drugie miejsce w ligowej tabeli i śmiało można powiedzieć, że do końca sezonu będzie walczył o awans do PKO Ekstraklasy.

Pomimo tego, że kadra Wieczystej jest już teraz bardzo mocno – mówiąc kolokwialnie – napakowana, to klub nadal szuka wzmocnień. Wydaje się, że kolejne transfery i to jeszcze tego lata są możliwe, bowiem mówi o nich sam Sławomir Peszko, który obecnie odpowiada za politykę transferową klubu. W programie „Misja Futbol” na antenie „Przeglądu Sportowego Onet” powiedział o zainteresowaniu Natanem Dzięgielewskim z Górnik Zabrze.

Natan Dzięgielewski to 20-letni skrzydłowy, który do Trójkolorowych dołączył tego lata z GKS-u Tychy. W poprzednim sezonie był prawdziwą gwiazdą zespołu Artura Skowronka oraz całej Betclic 1. ligi. W sumie na tym poziomie ma 41 występów oraz siedem goli i dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodego gracza Górnika na 400 tysięcy euro. Z klubem podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku.

