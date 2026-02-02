Widzew wycenił piłkarza na 8 mln euro. Zgłosił się klub z Serie A

Gallapeni wyceniony na 8 mln euro. Bologna rozmawia z Widzewem
Widzew Łódź w ciągu pół roku przeznaczył na nowych zawodników ponad 20 milionów euro. Mimo to podopieczni Igora Jovicevicia zajmują 16. miejsce w Ekstraklasie, czyli na ten moment są zagrożeni spadkiem. Na start rundy wiosennej przegrali z Jagiellonią Białystok (1:3). Dzień po meczu w zagranicznych mediach pojawiła się szokująca informacja w sprawie sprzedaży jednego z zawodników.
Okazuje się, że Dino Gallapeni przykuł uwagę czołowego klubu z Serie A. Pozyskaniem reprezentanta Kosowa zainteresowana jest Bologna, która złożyła zapytanie o dostępność lewego obrońcy. Widzew nie zamierza go sprzedawać przed zakończeniem sezonu.
Źródło przekonuje, że klub może zmienić zdanie, ale tylko w przypadku, jeśli na stole pojawi się oferta rzędu 8 milionów euro. Taka kwota jest zdecydowanie za duża, Bologna nie ma zamiaru spełnić oczekiwań łódzkiego klubu, więc transfer prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Warto dodać, że 21-latek trafił do Ekstraklasy latem ubiegłego roku za jedyne 300 tysięcy euro.
Gallapeni jak na razie rozegrał tylko 12 z 21 możliwych spotkań, w których zdobył jednego gola. W większości przypadków rozpoczynał mecz w wyjściowej jedenastce. Na boisku spędził łącznie 838 minut. Kontrakt z klubem ma ważny do czerwca 2029 roku.