Widzew nie daje za wygraną i naciska na transfer reprezentanta Polski

Widzew Łódź nie składa broni w walce o transfer reprezentanta Polski. Nie jest tajemnicą, że klub z Ekstraklasy zabiega o Przemysława Wiśniewskiego. Według serwisu Meczyki.pl przyszłość środkowego obrońcy ma się wyjaśnić w najbliższych dniach.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Wiśniewski trafi do Widzewa?! Transfer wciąż jest możliwy

Widzew Łódź będzie bez wątpienia klubem, który wyda najwięcej na transfery spośród wszystkich drużyn z PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment sprowadzili pięciu nowych zawodników, za których zapłacili ponad osiem milionów euro. Przypomnijmy, że Czerwona Armia pozyskała takich piłkarzy jak: Osman Bukari, Bartłomiej Drągowski, Christopher Cheng, Carlos Isaac i Lukas Lerager.

Wiele wskazuje na to, że to nie koniec wydatków, ponieważ w planach jest jeszcze pozyskanie środkowego obrońcy. Na tę pozycję głównym celem jest Przemysław Wiśniewski. Transakcja z udziałem reprezentanta Polski nie jest jednak łatwa do sfinalizowania.

Pojawiły się informacje, że ani Spezia, ani Wiśniewski nie myślą o zakończeniu współpracy. Na dodatek piłkarz nie bardzo chce wracać do Ekstraklasy. Jeśli miałby zmienić klub, wolałby zostać za granicą. Niemniej jednak nowe informacje przekazał serwis Meczyki.pl. Z tego, co mówił Tomasz Włodarczyk, wynika, że Spezia może zgodzić się na sprzedaż Polaka, a Widzew musi zamknąć temat z samym piłkarzem.

– Słyszę, że temat Przemysława Wiśniewskiego wcale nie jest zamknięty. Za moment będzie ostatni tydzień okna transferowego w Europie, więc trzeba będzie domknąć temat, bo Spezia też będzie musiała poszukać zastępcy. Usłyszałem, że Spezia to nie jest akurat problem, jeśli chodzi o dogadanie się. Trzeba zamknąć temat z samym zawodnikiem – przekazał Tomasz Włodarczyk.