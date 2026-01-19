Spezia zdecydowała ws. Wiśniewskiego. Wiadomo, co z transferem

Przemysław Wiśniewski cieszy się zainteresowaniem Widzewa Łódź i klubów z Serie A. Niccolo Pasta w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ujawnił, że Spezia nie zamierza sprzedawać Polaka.

Wiśniewski zostanie w Spezii! Zimowy transfer wykluczony

Przemysław Wiśniewski ma za sobą bardzo dobre pół roku. Środkowy obrońca błyszczał nie tylko w barwach Spezii, ale również w reprezentacji Polski. Co ciekawe, w kadrze zadebiutował dopiero we wrześniu i od razu wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Nic dziwnego, że w jego kierunku zaczęły spoglądać inne kluby. O 27-latka zabiegały nie tylko drużyny z Serie A, ale także z Polski.

W ostatnich tygodniach najwięcej mówiło się o potencjalnym transferze do Widzewa Łódź. O reprezentanta Polski zabiega także Sassuolo, a wcześniej włoskie media pisały o zainteresowaniu Fiorentiny. Jak do ewentualnego odejścia podchodzi Spezia? Okazuje się, że drugoligowiec nie ma zamiaru pozbywać się polskiego piłkarza. Przynajmniej nie za grosze, bo przekonać ich może oferta ok. 2,5 mln euro. Za tyle odszedł ostatnio Sebastiano Esposito do Sampdorii.

„Dyrektor sportowy zespołu Stefano Melissano podkreślał, że Wiśniewski nigdy nie poprosił klubu o możliwość odejścia” – powiedział Niccolo Pasta w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Wiele wskazuje na to, że Wiśniewski zostanie w Spezii przynajmniej do końca sezonu. W zespole z Ligurii gra od stycznia 2023 roku. Łącznie uzbierał już 73 spotkania, w których zdobył 4 gole. Wcześniej we Włoszech bronił również barw Venezii.