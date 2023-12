fot. Imago / Norbert Barczyk / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Styczniowe okno transferowe w polskich klubach zapowiada się ciekawie

Dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyków przekazał nowe wieści w sprawie przyszłości Gabriela Kobylaka

21-letni golkiper Legii Warszawa znalazł się na liście życzeń Widzewa Łódź

Gabriel Kobylak może trafić pod skrzydła Daniela Myśliwca

Okno transferowe w Polsce otworzy się 23 stycznia i potrwa do 22 lutego. Niemniej większość transakcji dopinanych jest wcześniej. Jednocześnie klubowi działacze już pracują nad konkretnymi ruchami kadrowymi.

Dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyków dał do zrozumienia, że szeregi Widzewa Łódź może niebawem zasilić Gabriel Kobylak. To mogłoby być podwójne wzmocnienie dla Czerwono-biało-czerwonych. Widzew nie tylko zyskałby solidnego bramkarza, ale także zawodnika, mogącego regularnie punktować w klasyfikacji Pro Junior System. Tym samym łodzianie mogliby wypełnić limit minut młodzieżowca.

W kontekście Kobylaka mowa jest o wypożyczeniu. Zawodnik miałby w ekipie z Łodzi wypełnić lukę po Henrichu Rivasie, jeśli ten trafi do New England Revolution. Ostatnio nie brakuje spekulacji na ten temat.

Kobylak to wychowanek Karpat Krosno. Do warszawskiej Legii trafił latem 2018 roku. Na początku występował w młodzieżowym zespole Wojskowych. Do pierwszej drużyny trafił natomiast w lipcu 2022 roku. W swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak Puszcza Niepołomice czy Radomiak.

