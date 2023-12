Filip Jagiełło jeszcze kilka miesięcy temu był jedna z kluczowych postaci Genoi, która wywalczyła awans do Serie A. Dzisiaj zawodnik nie należy do najważniejszych postaci w kadrze Liguryjczyków. Dziennikarz Gianluca Di Marzio dał do zrozumienia, że zawodnik może niebawem zmienić klub.