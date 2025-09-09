Widzew Łódź pobił wszelkie rekordy. Historyczne okienko klubu

17:00, 9. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź ma za sobą historyczne okienko. Drużyna została kompletnie przebudowana, a właściciel nie bał się wydawać sporych kwot. Łodzianie dwukrotnie pobili własny rekord transferowy.

Mariusz Fornalczyk
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew Łódź – transfery w trakcie letniego okna 2025

Widzew Łódź w pierwszej części 2025 roku zmienił właściciela. Robert Dobrzycki ma wielki majątek i niezwykle ambitne plany, o czym świadczą ruchy transferowe podczas zakończonego już letniego okienka. Widzew pobił swoje rekordy transferowe, wydając łącznie na wzmocnienia ponad siedem milionów euro.

Do Łodzi przenieśli się znani polscy ligowcy – między innymi Mariusz Fornalczyk, Sebastian Bergier czy Maciej Kikolski. Dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius wyszukał również bardzo ciekawe nazwiska na zagranicznym rynku. Na przestrzeni kolejnych tygodni Widzew sprowadził Steliosa Andreou, Ricardo Visusa, Lindona Selahiego i Tonio Teklicia, kompletnie przebudowując dotychczasowy zespół.

Widzew przez długi czas pracował nad pozyskaniem jakościowego napastnika. Był to ambitny temat, dlatego trwał wiele tygodni. Na finiszu letniego okienka do zespołu trafił Andi Zeqiri – to hitowy transfer w skali całej Ekstraklasy. Łodzianie wydali na niego dwa miliony euro, szybko bijąc tym samym rekord transferowy, którym przez kilka tygodni był Fornalczyk.

Widzew Łódź – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Andi ZeqirinapastnikKRC Genk2 mln euro
Mariusz FornalczykskrzydłowyKorona Kielce1,5 mln euro
Stelios AndreouobrońcaCharleroi1,3 mln euro
Samuel AkereskrzydłowyBotev Plovdiv750 tysięcy euro
Veljko IlićbramkarzFK TSC500 tysięcy euro
Ricardo VisusobrońcaReal Betis425 tysięcy euro
Maciej KikolskibramkarzLegia Warszawa300 tysięcy euro
Dion GallapeniobrońcaFC Prishtina250 tysięcy euro
Peter TherkildsenobrońcaDjurgarden100 tysięcy euro
Lindon SelahipomocnikHNK Rijekabez odstępnego
Pape Meissa BanapastnikFC Schalke 04bez odstępnego
Tonio TeklićpomocnikTrabzonsporbez odstępnego
Sebastian BergiernapastnikGKS Katowicebez odstępnego
Angel BaenaskrzydłowyWisła Krakówbez odstępnego
Antoni KlukowskinapastnikPogoń Szczecinbez odstępnego
Antoni BlockibramkarzŚwit Nowy Dwór Mazowieckibez odstępnego

Kwoty według: Transfermarkt

Widzew Łódź – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Kreshnik HajriziobrońcaFC Sion213 tysięcy euro
Ivan KrajcirikbramkarzSlovan Liberec50 tysięcy euro
Dawid TkaczpomocnikGórnik Łęczna20 tysięcy euro
Jakub SypekskrzydłowyZagłębie Lubinbez odstępnego
Juan IbizaobrońcaBurinam Unitedbez odstępnego
Jakub ŁukowskiskrzydłowyGKS Katowicebez odstępnego
Sebastian KerkpomocnikArka Gdyniabez odstępnego
Luis SilvaobrońcaAnorthosisbez odstępnego
Hilary GongskrzydłowySpartak Trnavabez odstępnego
Noah DilbertopomocnikFrancs Borainsbez odstępnego
Hubert SobolnapastnikNK Lokomotivabez odstępnego
Paweł KwiatkowskiobrońcaStal Mielecwypożyczenie
Nikodem StachowiczskrzydłowySokół Kleczewwypożyczenie
Kajetan RadomskipomocnikStal Stalowa Wolawypożyczenie
Fabio Nunesskrzydłowybez klubu

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Widzewa Łódź

  • Nowi zawodnicy: 16
  • Odejścia z klubu: 15
  • Wydatki na transfery: 7,13 mln euro
  • Zarobki na transferach: 283 tysięcy euro

Pogłoski transferowe wokół Widzewa Łódź

Widzew Łódź do sfinalizowania przebudowy potrzebował wzmocnienia ataku, co udało się dopiero w ostatni dzień okienka. Pod znakiem zapytania stoi jeszcze przyszłość Rafała Gikiewicza – ma on dogadane warunki rozstania z Widzewem, ale nie znalazł jeszcze nowego klubu. Łodzianie teraz skupiają się na poprawie wyników, które na starcie sezonu są rozczarowujące. Zwolnionego Zeljko Sopicia zastąpił Patryk Czubak, ale władze klubu na pewno będą jeszcze myśleć o zatrudnieniu innego trenera.

