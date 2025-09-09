Widzew Łódź pobił wszelkie rekordy. Historyczne okienko klubu

Widzew Łódź – transfery w trakcie letniego okna 2025
Widzew Łódź w pierwszej części 2025 roku zmienił właściciela. Robert Dobrzycki ma wielki majątek i niezwykle ambitne plany, o czym świadczą ruchy transferowe podczas zakończonego już letniego okienka. Widzew pobił swoje rekordy transferowe, wydając łącznie na wzmocnienia ponad siedem milionów euro.
Do Łodzi przenieśli się znani polscy ligowcy – między innymi Mariusz Fornalczyk, Sebastian Bergier czy Maciej Kikolski. Dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius wyszukał również bardzo ciekawe nazwiska na zagranicznym rynku. Na przestrzeni kolejnych tygodni Widzew sprowadził Steliosa Andreou, Ricardo Visusa, Lindona Selahiego i Tonio Teklicia, kompletnie przebudowując dotychczasowy zespół.
Widzew przez długi czas pracował nad pozyskaniem jakościowego napastnika. Był to ambitny temat, dlatego trwał wiele tygodni. Na finiszu letniego okienka do zespołu trafił Andi Zeqiri – to hitowy transfer w skali całej Ekstraklasy. Łodzianie wydali na niego dwa miliony euro, szybko bijąc tym samym rekord transferowy, którym przez kilka tygodni był Fornalczyk.
Widzew Łódź – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Andi Zeqiri
|napastnik
|KRC Genk
|2 mln euro
|Mariusz Fornalczyk
|skrzydłowy
|Korona Kielce
|1,5 mln euro
|Stelios Andreou
|obrońca
|Charleroi
|1,3 mln euro
|Samuel Akere
|skrzydłowy
|Botev Plovdiv
|750 tysięcy euro
|Veljko Ilić
|bramkarz
|FK TSC
|500 tysięcy euro
|Ricardo Visus
|obrońca
|Real Betis
|425 tysięcy euro
|Maciej Kikolski
|bramkarz
|Legia Warszawa
|300 tysięcy euro
|Dion Gallapeni
|obrońca
|FC Prishtina
|250 tysięcy euro
|Peter Therkildsen
|obrońca
|Djurgarden
|100 tysięcy euro
|Lindon Selahi
|pomocnik
|HNK Rijeka
|bez odstępnego
|Pape Meissa Ba
|napastnik
|FC Schalke 04
|bez odstępnego
|Tonio Teklić
|pomocnik
|Trabzonspor
|bez odstępnego
|Sebastian Bergier
|napastnik
|GKS Katowice
|bez odstępnego
|Angel Baena
|skrzydłowy
|Wisła Kraków
|bez odstępnego
|Antoni Klukowski
|napastnik
|Pogoń Szczecin
|bez odstępnego
|Antoni Blocki
|bramkarz
|Świt Nowy Dwór Mazowiecki
|bez odstępnego
Kwoty według: Transfermarkt
Widzew Łódź – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Kreshnik Hajrizi
|obrońca
|FC Sion
|213 tysięcy euro
|Ivan Krajcirik
|bramkarz
|Slovan Liberec
|50 tysięcy euro
|Dawid Tkacz
|pomocnik
|Górnik Łęczna
|20 tysięcy euro
|Jakub Sypek
|skrzydłowy
|Zagłębie Lubin
|bez odstępnego
|Juan Ibiza
|obrońca
|Burinam United
|bez odstępnego
|Jakub Łukowski
|skrzydłowy
|GKS Katowice
|bez odstępnego
|Sebastian Kerk
|pomocnik
|Arka Gdynia
|bez odstępnego
|Luis Silva
|obrońca
|Anorthosis
|bez odstępnego
|Hilary Gong
|skrzydłowy
|Spartak Trnava
|bez odstępnego
|Noah Dilberto
|pomocnik
|Francs Borains
|bez odstępnego
|Hubert Sobol
|napastnik
|NK Lokomotiva
|bez odstępnego
|Paweł Kwiatkowski
|obrońca
|Stal Mielec
|wypożyczenie
|Nikodem Stachowicz
|skrzydłowy
|Sokół Kleczew
|wypożyczenie
|Kajetan Radomski
|pomocnik
|Stal Stalowa Wola
|wypożyczenie
|Fabio Nunes
|skrzydłowy
|bez klubu
|–
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Widzewa Łódź
- Nowi zawodnicy: 16
- Odejścia z klubu: 15
- Wydatki na transfery: 7,13 mln euro
- Zarobki na transferach: 283 tysięcy euro
Pogłoski transferowe wokół Widzewa Łódź
Widzew Łódź do sfinalizowania przebudowy potrzebował wzmocnienia ataku, co udało się dopiero w ostatni dzień okienka. Pod znakiem zapytania stoi jeszcze przyszłość Rafała Gikiewicza – ma on dogadane warunki rozstania z Widzewem, ale nie znalazł jeszcze nowego klubu. Łodzianie teraz skupiają się na poprawie wyników, które na starcie sezonu są rozczarowujące. Zwolnionego Zeljko Sopicia zastąpił Patryk Czubak, ale władze klubu na pewno będą jeszcze myśleć o zatrudnieniu innego trenera.