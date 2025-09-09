Widzew Łódź pobił wszelkie rekordy. Historyczne okienko klubu

Widzew Łódź ma za sobą historyczne okienko. Drużyna została kompletnie przebudowana, a właściciel nie bał się wydawać sporych kwot. Łodzianie dwukrotnie pobili własny rekord transferowy.

Widzew Łódź – transfery w trakcie letniego okna 2025

Widzew Łódź w pierwszej części 2025 roku zmienił właściciela. Robert Dobrzycki ma wielki majątek i niezwykle ambitne plany, o czym świadczą ruchy transferowe podczas zakończonego już letniego okienka. Widzew pobił swoje rekordy transferowe, wydając łącznie na wzmocnienia ponad siedem milionów euro.

Do Łodzi przenieśli się znani polscy ligowcy – między innymi Mariusz Fornalczyk, Sebastian Bergier czy Maciej Kikolski. Dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius wyszukał również bardzo ciekawe nazwiska na zagranicznym rynku. Na przestrzeni kolejnych tygodni Widzew sprowadził Steliosa Andreou, Ricardo Visusa, Lindona Selahiego i Tonio Teklicia, kompletnie przebudowując dotychczasowy zespół.

Widzew przez długi czas pracował nad pozyskaniem jakościowego napastnika. Był to ambitny temat, dlatego trwał wiele tygodni. Na finiszu letniego okienka do zespołu trafił Andi Zeqiri – to hitowy transfer w skali całej Ekstraklasy. Łodzianie wydali na niego dwa miliony euro, szybko bijąc tym samym rekord transferowy, którym przez kilka tygodni był Fornalczyk.

Widzew Łódź – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Andi Zeqiri napastnik KRC Genk 2 mln euro Mariusz Fornalczyk skrzydłowy Korona Kielce 1,5 mln euro Stelios Andreou obrońca Charleroi 1,3 mln euro Samuel Akere skrzydłowy Botev Plovdiv 750 tysięcy euro Veljko Ilić bramkarz FK TSC 500 tysięcy euro Ricardo Visus obrońca Real Betis 425 tysięcy euro Maciej Kikolski bramkarz Legia Warszawa 300 tysięcy euro Dion Gallapeni obrońca FC Prishtina 250 tysięcy euro Peter Therkildsen obrońca Djurgarden 100 tysięcy euro Lindon Selahi pomocnik HNK Rijeka bez odstępnego Pape Meissa Ba napastnik FC Schalke 04 bez odstępnego Tonio Teklić pomocnik Trabzonspor bez odstępnego Sebastian Bergier napastnik GKS Katowice bez odstępnego Angel Baena skrzydłowy Wisła Kraków bez odstępnego Antoni Klukowski napastnik Pogoń Szczecin bez odstępnego Antoni Blocki bramkarz Świt Nowy Dwór Mazowiecki bez odstępnego

Kwoty według: Transfermarkt

Widzew Łódź – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Kreshnik Hajrizi obrońca FC Sion 213 tysięcy euro Ivan Krajcirik bramkarz Slovan Liberec 50 tysięcy euro Dawid Tkacz pomocnik Górnik Łęczna 20 tysięcy euro Jakub Sypek skrzydłowy Zagłębie Lubin bez odstępnego Juan Ibiza obrońca Burinam United bez odstępnego Jakub Łukowski skrzydłowy GKS Katowice bez odstępnego Sebastian Kerk pomocnik Arka Gdynia bez odstępnego Luis Silva obrońca Anorthosis bez odstępnego Hilary Gong skrzydłowy Spartak Trnava bez odstępnego Noah Dilberto pomocnik Francs Borains bez odstępnego Hubert Sobol napastnik NK Lokomotiva bez odstępnego Paweł Kwiatkowski obrońca Stal Mielec wypożyczenie Nikodem Stachowicz skrzydłowy Sokół Kleczew wypożyczenie Kajetan Radomski pomocnik Stal Stalowa Wola wypożyczenie Fabio Nunes skrzydłowy bez klubu –

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Widzewa Łódź

Nowi zawodnicy: 16

16 Odejścia z klubu: 15

15 Wydatki na transfery: 7,13 mln euro

7,13 mln euro Zarobki na transferach: 283 tysięcy euro

Pogłoski transferowe wokół Widzewa Łódź

Widzew Łódź do sfinalizowania przebudowy potrzebował wzmocnienia ataku, co udało się dopiero w ostatni dzień okienka. Pod znakiem zapytania stoi jeszcze przyszłość Rafała Gikiewicza – ma on dogadane warunki rozstania z Widzewem, ale nie znalazł jeszcze nowego klubu. Łodzianie teraz skupiają się na poprawie wyników, które na starcie sezonu są rozczarowujące. Zwolnionego Zeljko Sopicia zastąpił Patryk Czubak, ale władze klubu na pewno będą jeszcze myśleć o zatrudnieniu innego trenera.