Widzew Łódź wybiera nowego trenera. Borek wskazał sensacyjnego faworyta

Widzew Łódź poszukuje nowego trenera. Patryk Czubak nie został jeszcze zwolniony, ale może się to zmienić. Mateusz Borek wskazał, że faworytem do pracy w Łodzi jest Robert Kolendowicz.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Kolendowicz zaliczy szybki powrót do pracy?

Widzew Łódź latem zainwestował wielkie pieniądze, kompletnie przebudowując zespół. Zeljko Sopić nie wystartował jednak wystarczająco dobrze, dlatego został zwolniony. Zastąpił go Patryk Czubak, który wcześniej należał do jego sztabu. Ta decyzja nie wyszła drużynie na dobre, gdyż ta w dalszym ciągu zawodzi, co może przesądzić o kolejnej zmianie na ławce trenerskiej.

Na ten moment Czubak utrzymuje się na stanowisku, ale może to zmienić wynik meczu z Bruk-Bet Termalicą. Nie da się ukryć, że wyniki Widzewa są zdecydowanie poniżej przedsezonowych oczekiwań, gdyż w tym momencie zajmuje on dopiero 12. miejsce w ligowej tabeli.

Niezadowolenie z wyników sięga też gabinetów, gdzie również szykują się zmiany. Do klubu mają dołączyć Dariusz Adamczuk oraz Sławomir Rafałowicz, kojarzeni z Pogonią Szczecin. Na tym nie koniec, gdyż nowym trenerem Widzewa może zostać były już szkoleniowiec Portowców. Mateusz Borek ujawnił, że na ten moment faworytem w wyścigu o ten stołek jest Robert Kolendowicz.

Kolendowicz przez ponad rok odpowiadał za wyniki Pogoni. Dotarł z nią do finału Pucharu Polski, a miniony sezon zakończył na czwartym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Jego zatrudnienie nie jest oczywiście przesądzone, ale Borek twierdzi, że ma on na to największe szanse. Bez wątpienia byłby to sensaycjnie szybki powrót do pracy.