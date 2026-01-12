Widzew Łódź finalizuje hitowy transfer. Boniek przyklaskuje

Widzew Łódź lada moment ogłosi transfer Bartłomieja Drągowskiego. Powrót reprezentanta Polski do Ekstraklasy to duże wydarzenie. Nad tym ruchem zachwyca się Zbigniew Boniek.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Widzew ściąga reprezentanta Polski. Boniek pod wrażeniem

Widzew Łódź tej zimy nie próżnuje i dopina kolejne transfery. Pobił już rekord Ekstraklasy, wydając pięć milionów euro na Osmana Bukariego. Oprócz niego, do zespołu dołączyli już Christopher Cheng oraz Lukas Lerager. Lada moment łodzianie sfinalizują kolejny głośny ruch. Chodzi o Bartłomieja Drągowskiego, który po latach wróci do Ekstraklasy.

Pozyskanie bramkarza reprezentacji Polski może imponować. Widzew stawia na duże nazwisko, które ma wreszcie zapewnić stabilizację między słupkami. Latem do zespołu dołączyło dwóch nowych bramkarzy – Maciej Kikolski oraz Veljko Ilić. Żaden z nich nie pokazał natomiast odpowiedniego poziomu, stąd pomysł na transfer 28-latka.

Wśród kibiców nie ma przekonania, że to odpowiednia decyzja ze strony Widzewa. Pełen optymizmu jest za to Zbigniew Boniek, który publicznie pochwalił nadchodzący transfer łódzkiego klubu. Uważa, że Drągowski ma w sobie wystarczająco jakości, by zapewnić spokój w szykach obronnych.

Drągowski w #Widzewie? Znakomity ruch, dobry bramkarz to podstawa w budowaniu drużyny👏👏 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 11, 2026

Pierwotnie mówiło się o wypożyczeniu, ale Widzew ostatecznie ściągnie Drągowskiego na stałe. W weekend przeszedł testy medyczne, a jego umowa ma obowiązywać do połowy 2029 roku. W tym sezonie wychowanek Jagiellonii Białystok wystąpił w 14 meczach i czterokrotnie zachowywał czyste konto.