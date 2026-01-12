Widzew Łódź finalizuje hitowy transfer. Boniek przyklaskuje

09:13, 12. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Zbigniew Boniek [X]

Widzew Łódź lada moment ogłosi transfer Bartłomieja Drągowskiego. Powrót reprezentanta Polski do Ekstraklasy to duże wydarzenie. Nad tym ruchem zachwyca się Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Widzew ściąga reprezentanta Polski. Boniek pod wrażeniem

Widzew Łódź tej zimy nie próżnuje i dopina kolejne transfery. Pobił już rekord Ekstraklasy, wydając pięć milionów euro na Osmana Bukariego. Oprócz niego, do zespołu dołączyli już Christopher Cheng oraz Lukas Lerager. Lada moment łodzianie sfinalizują kolejny głośny ruch. Chodzi o Bartłomieja Drągowskiego, który po latach wróci do Ekstraklasy.

Pozyskanie bramkarza reprezentacji Polski może imponować. Widzew stawia na duże nazwisko, które ma wreszcie zapewnić stabilizację między słupkami. Latem do zespołu dołączyło dwóch nowych bramkarzy – Maciej Kikolski oraz Veljko Ilić. Żaden z nich nie pokazał natomiast odpowiedniego poziomu, stąd pomysł na transfer 28-latka.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Polacy za granicą #5 Lewandowski z golem w El Clasico! Grabara wpuścił 8 bramek. Co działo się w weekend?
Emil Kornvig
Vegard Moberg, były gracz Brann Bergen: Kornvig przypomina mi Stevena Gerrarda [NASZ WYWIAD]
Bartłomiej Drągowski
To już pewne! Bartłomiej Drągowski wraca do PKO Ekstraklasy

Wśród kibiców nie ma przekonania, że to odpowiednia decyzja ze strony Widzewa. Pełen optymizmu jest za to Zbigniew Boniek, który publicznie pochwalił nadchodzący transfer łódzkiego klubu. Uważa, że Drągowski ma w sobie wystarczająco jakości, by zapewnić spokój w szykach obronnych.

Pierwotnie mówiło się o wypożyczeniu, ale Widzew ostatecznie ściągnie Drągowskiego na stałe. W weekend przeszedł testy medyczne, a jego umowa ma obowiązywać do połowy 2029 roku. W tym sezonie wychowanek Jagiellonii Białystok wystąpił w 14 meczach i czterokrotnie zachowywał czyste konto.