To już pewne! Bartłomiej Drągowski wraca do PKO Ekstraklasy

Bartłomiej Drągowski przeszedł testy medyczne przed transferem do Widzewa Łódź. W najbliższych dniach ma dołączyć do zespołu na obozie, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Bartłomiej Drągowski przenosi się do Widzewa Łódź

Widzew Łódź wyrósł w ostatnich miesiącach na prawdziwego potentata jeśli chodzi o transfery w naszej PKO Ekstraklasie. Wystarczy powiedzieć, że w czasie letniego okienka transferowego zespół z Serca Łodzi wydał w sumie siedem milionów euro na transfery, a już tej zimy przeszło pięć milionów. A to przecież jeszcze nie koniec, bowiem blisko klubu są kolejne dwa transfery.

Z jednej strony mowa o Duńczyku, który ma kosztować trzy miliony euro, a do finalizacji kontraktu jest bardzo blisko. Z drugiej strony mowa o Bartłomiej Drągowskim, który przez ostatnie dni był intensywnie łączony z powrotem do Polski. Teraz to już pewne, że reprezentant naszego kraju znów zagra w PKO Ekstraklasie, a dokładnie w Widzewie, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”.

Bramkarz Panathinaikosu w niedzielę przechodził testy medyczne i wkrótce ma dołączyć do swojego nowego zespołu, który obecnie przebywa na obozie w tureckim Belek. Kontrakt Bartłomieja Drągowskiego z Widzewem będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku. Jak przekazał dziennikarz, nawet w piątek może on zaliczyć swój nieoficjalny debiut w meczu sparingowym.

Bartłomiej Drągowski w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. Łącznie dla zespołu z Aten wystąpił 72 razy.

