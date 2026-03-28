Widzew Łódź dogadał duży transfer! Gwiazda Albanii blisko Ekstraklasy

Widzew Łódź jest bardzo blisko pozyskania gwiazdy reprezentacji Albanii. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że łódzki klub wstępnie dogadał się z Dinamem Zagrzeb ws. transferu Arbera Hoxhy.

Arber Hoxha blisko transferu do Widzewa Łódź

Reprezentacja Albanii była blisko sprawienia niespodzianki w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. W półfinale przeciwko reprezentacji Polski do przerwy prowadzili (1:0). Bramkę po błędzie Jana Bednarka zdobył Arber Hoxha, piłkarz Dinama Zagrzeb.

Hoxha trafił do chorwackiego giganta zimą 2024 roku za milion euro ze Slavena Belupo. Wcześniej grał m.in. w NK Lokomotiva, FC Ballkani czy FC Proshtina. W obecnym sezonie ma na swoim koncie 33 mecze we wszystkich rozgrywkach, 6 goli i 5 asyst.

Dwa dni po meczu Polska – Albania media obiegła zaskakująca informacja. Okazuje się, że Hoxha może niebawem zagrać w PKO BP Ekstraklasie. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że Widzew Łódź wstępnie osiągnął porozumienie z Dinamem oraz zawodnikiem w sprawie letniego transferu. Transfer ma zostać sfinalizowany, ale pod warunkiem, że Czerwona Armia utrzyma się w lidze.

Utrzymanie w Ekstraklasie będzie trudne, ale wcale nie niemożliwe. Obecnie podopieczni Aleksandara Vukovicia zajmują przedostatnie 17. miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi tylko jeden punkt. Natomiast do kolejnej drużyny tracą już cztery oczka.

Najbliższy terminarz Widzewa nie należy do najłatwiejszych, ale na papierze nie wygląda też ciężko. Oprócz takich meczów jak z Rakowem Częstochowa czy Legią Warszawa czeka ich rywalizacja z Bruk-Betem Termaliką oraz Radomiakiem Radom.