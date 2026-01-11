Widzew idzie grubo! Złożyli ofertę na 3 mln euro za pomocnika

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Widzew zaproponował 3 mln euro za Kornviga

Widzew Łódź nie ma zamiaru oglądać każdej złotówki dwa razy. Odkąd klub trafił w ręce nowego właściciela, Czerwona Armia szaleje na rynku transferowym. Najlepszym tego dowodem jest rekord PKO BP Ekstraklasy pod względem najdroższego zakupu w historii. W styczniu do zespołu dołączył Osman Bukari, za którego zapłacono aż 5 milionów euro.

Oprócz reprezentanta Ghany kadrę pierwszej drużyny wzmocnili również Christopher Cheng i Lukas Lerager. Mimo trzech transakcji podczas zimowego okna transferowego w klubie wciąż myślą o wzmocnieniach. Lada moment powinno zostać ogłoszone pozyskanie reprezentanta Polski – Bartłomieja Drągowskiego. A to nie wszystko, bo Widzew dalej snuje ambitne plany.

Kilka dni temu norweskie media pisały o zainteresowaniu Emilem Kornvigiem. Łodzianie mieli zaproponować 1,3 mln euro za duńskiego pomocnika. Wygląda na to, że oferta została odrzucona, ale Widzew szybko wrócił z poprawioną propozycją. Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że negocjacje cały czas trwają, a obecna oferta wynosi aż 3 mln euro.

Warto dodać, że Brann wycenił piłkarza na nieco wyższą kwotę, ponieważ 4 mln euro. Tomasz Włodarczyk dodał jednak, że sfinalizowanie transferu jest bardzo możliwe. Kornvig w obecnym klubie gra od lutego 2024 roku. Wcześniej był piłkarzem włoskiej CIttadelli. W poprzednim sezonie wystąpił w 29 meczach w lidze, zdobywając 8 goli i 3 asysty. Kibice wybrali go zawodnikiem roku w klubie.