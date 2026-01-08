Widzew złożył ofertę. Ponad milion euro za gwiazdę ligi

Widzew Łódź złożył ofertę o wartości 1,3 mln euro za gwiazdę ligi norweskiej. Ich celem jest Emil Kornvig z SK Brann - informuje serwis "BA". W przeszłości pomocnik był związany m.in. z włoską Spezią.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew zaproponował 1,3 mln euro za Emila Kornviga

Widzew Łódź pobił w styczniu rekord transferowy w PKO BP Ekstraklasie, płacąc aż 5 milionów euro za Osmana Bukariego. Łącznie na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy zainwestowali w nowych zawodników ponad 13 mln euro. Mimo to Czerwona Armia nadal szuka wzmocnień. Co chwilę pojawiają się kolejne doniesienia o potencjalnych transferach, a w grę wchodzą duże kwoty.

Norweski serwis „BA” przekazał, że Widzew zaproponował 1,3 mln euro za Emila Kornviga. Duńczyk gra aktualnie w lidze norweskiej, gdzie broni barw SK Brann. W poprzednim sezonie został wybrany najlepszym piłkarzem w klubie przez kibiców. Na boiskach Eliteserien zanotował 29 meczów, w których zdobył 8 goli i zanotował 3 asysty.

Źródło dodaje, że na ten moment Brann nie odpowiedziało na ofertę polskiego zespołu. Przypominają jednak, że rok temu pomocnika chciało sprowadzić FC Midtjylland. Ich oferta opiewająca na 35 mln koron (ok. 3 mln euro) została odrzucona.

Emil Kornvig to 25-letni pomocnik, który zaczynał karierę w Lyngby. Latem 2021 roku Spezia sprowadziła go do siebie za ponad milion euro. Tam nie zrobił dużej kariery, będąc wypożyczanym do Cosenzy i Sonderjyske aż został sprzedany w 2023 roku do Cittadelli. W lutym 2024 roku dołączył do obecnego klubu, czyli SK Brann za ok. 400 tysięcy euro.