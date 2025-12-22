Widzew po rozmowach z reprezentantem Polski! To byłaby bomba

19:52, 22. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Widzew Łódź odbył już rozmowy z Bartłomiejem Drągowskim. Reprezentant Polski jest chętny na transfer, ale klub ma jeszcze inne opcje, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Igor Jovicević
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew rozmawia z Bartłomiejem Drągowskim

Widzew Łódź w ostatnim czasie nie może powiedzieć o swoim zespole zbyt dużo pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim ekipa z Serca Łodzi bardzo słabo zaprezentowała się w rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy, gdzie pomimo wielkich wzmocnień i aspiracji, finalnie skończyła bliżej strefy spadkowej, niż pucharowej. To właśnie fakt, że latem postawiono na kosztowne, ale nietrafione w większości przypadków transfery, powoduje, że w zimie drużynę czekają kolejne spore zmiany.

Choć mamy dopiero drugą połowę grudnia, to klub przeprowadził już trzy głośne transfery. W tym nowy rekord całej ligi, za którego zapłacono pięć milionów euro. To jednak nie koniec. W ostatnim czasie sporo mówiło się o chęci pozyskania nowego bramkarza oraz innych reprezentantów Polski. W tym gronie wymieniano m.in. Bartłomieja Drągowskiego. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, w tej sprawie odbyło się już spotkanie i rozmowy, ale transfer nie jest jeszcze finalizowany.

POLECAMY TAKŻE

Kamil Grosicki
Grosicki numerem jeden dla Widzewa. Jest jednak jeden problem
Igor Jovicević
Widzew blisko dużego transferu! To 7-krotny reprezentant Polski
Stadion Widzewa Łódź
Widzew Łódź zgłosił się po Polaka. Szybka odpowiedź

Przede wszystkim Widzew ma inne opcje na tę pozycję, które także chce rozważyć. Sam Drągowski jest jednak przekonany co do tego ruchu i gotów wrócić do Polski. Reprezentant naszego kraju nie ma większej przyszłości w swoim dotychczasowym zespole – Panathinaikosie. W tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. 28-latek ma ważną umowę w Grecji do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Lech będzie chciał wykupić Palmę? Piotr Rutkowski zabrał głos