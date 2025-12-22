Widzew po rozmowach z reprezentantem Polski! To byłaby bomba

Widzew Łódź odbył już rozmowy z Bartłomiejem Drągowskim. Reprezentant Polski jest chętny na transfer, ale klub ma jeszcze inne opcje, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew rozmawia z Bartłomiejem Drągowskim

Widzew Łódź w ostatnim czasie nie może powiedzieć o swoim zespole zbyt dużo pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim ekipa z Serca Łodzi bardzo słabo zaprezentowała się w rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy, gdzie pomimo wielkich wzmocnień i aspiracji, finalnie skończyła bliżej strefy spadkowej, niż pucharowej. To właśnie fakt, że latem postawiono na kosztowne, ale nietrafione w większości przypadków transfery, powoduje, że w zimie drużynę czekają kolejne spore zmiany.

Choć mamy dopiero drugą połowę grudnia, to klub przeprowadził już trzy głośne transfery. W tym nowy rekord całej ligi, za którego zapłacono pięć milionów euro. To jednak nie koniec. W ostatnim czasie sporo mówiło się o chęci pozyskania nowego bramkarza oraz innych reprezentantów Polski. W tym gronie wymieniano m.in. Bartłomieja Drągowskiego. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, w tej sprawie odbyło się już spotkanie i rozmowy, ale transfer nie jest jeszcze finalizowany.

Przede wszystkim Widzew ma inne opcje na tę pozycję, które także chce rozważyć. Sam Drągowski jest jednak przekonany co do tego ruchu i gotów wrócić do Polski. Reprezentant naszego kraju nie ma większej przyszłości w swoim dotychczasowym zespole – Panathinaikosie. W tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. 28-latek ma ważną umowę w Grecji do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Lech będzie chciał wykupić Palmę? Piotr Rutkowski zabrał głos