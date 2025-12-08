Widzew przed zimową ofensywą. Klub szykuje kolejne miliony

Widzew Łódź wciąż ma duże plany związane z trwającym sezonem. Ciekawe wieści ws. ruchów transferowych klubu ujawnił Łukasz Olkowicz w audycji "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew Łódź prowadził rozmowy z reprezentantem Polski

Widzew Łódź w tej kampanii jak na razie rywalizuje o ligowy byt. Ekipa prowadzona przez Igora Jovicevicia legitymuje się bilansem 20 punktów. W trakcie minionego weekendu przegrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (1:2). Tymczasem interesujące wieści przekazał w Kanale Sportowym dziennikarz Łukasz Olkowicz.

Źródło ujawniło, że po przeciętnej jesieni władze klubu planują kolejne inwestycje w poprawę jakości drużyny. Widzew latem wydał na wzmocnienia ponad siedem milionów euro i wygląda na to, że konkretne ruchy będą miały miejsce także w trakcie styczniowej sesji transferowej.

Olkowicz w audycji „Moc Futbolu” wprost oznajmił, że Widzew prowadził rozmowy z Kacprem Kozłowskim. – Rzeczywiście były rozmowy Dariusza Adamczuka z Kacprem Kozłowskim. On jest jednak poza zasięgiem. Jego klub życzy sobie około 10 milionów euro – przekazał dziennikarz.

Według wieści Olkowicza Widzew w trakcie zimowej sesji transferowej planuje pięć lub sześć transferów. Tym samym brane pod uwagę są kolejne inwestycje.

Ekipa z Łodzi do ligowego grania wróci na przełomie stycznia i lutego. Widzew o siódme zwycięstwo w sezonie powalczy z Jagiellonią Białystok. Już natomiast jest jasne, że drużyna Jovicevicia do drugiej części sezonu będzie przygotowywać się w Turcji. Widzew uda się na zgrupowanie w Belek, które potrwa od 8 do 23 stycznia. W tym czasie łodzianie rozegrają cztery mecze kontrolne.

