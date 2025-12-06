Widzew Łódź w sobotę mierzył się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Rywalizacja zakończyła się ostatecznie po myśli Miedziowych, którzy po golach w końcówce wygrali rezultatem 2:1.

PressFocus Na zdjęciu: Stelios Andreau oraz Marcel Reguła

Widzew Łódź przegrywa z Zagłębiem Lubin

W sobotnie popołudnie swoje spotkanie ligowe rozgrywał Widzew Łódź. Tego dnia Czerwona Armia mierzyła się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin w ramach 18. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Drużyna gości przed tym meczem była na fali wznoszącej, ponieważ wygrała dwa mecze z rzędu. Miedziowi natomiast znajdują się w kompletnie innej sytuacji, ponieważ ostatnio ich boiskowa dyspozycja nie wygląda najlepiej.

Od początku rywalizacji oglądaliśmy niezwykle wyrównane widowisko. Zarówno Zagłębie Lubin jak i Widzew Łódź tworzyli sobie okazje bramkowe. Jednak na konkrety musieliśmy poczekać do końcówki pierwszej odsłony. Wówczas Sebastian Bergier dał prowadzenie gościom. Trafienie napastnika okazało się golem do szatni, ponieważ chwilę później arbiter zażądał przerwę.

GOL DO SZATNI DLA WIDZEWA! ⏰ Sebastian Bergier daje swojemu zespołowi prowadzenie w Lubinie!



📺 Oglądaj: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/xqChRy9yKE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 6, 2025

W drugiej odsłonie gra nie uległa zmianie. Zagłębie Lubin robiło wszystko, aby doprowadzić do wyrównania. Widzew Łódź jednak był tego dnia świetnie dysponowany i to właśnie oni byli groźniejsi pod bramką przeciwnika. W końcówce jednak miejscowa drużyna doprowadziła do wyrównania. Leonardo Rocha popisał się świetnym strzałem głową, który wylądował w siatce. W ostatniej akcji meczu Miedziowi zdołali wyjść na prowadzenie po trafieniu Jesusa Diaza i to właśnie oni dopisali do swojego dorobku trzy punkty.

Widzew Łódź po przerwie zimowej ugości na własnym obiekcie Jagiellonię Białystok. Zagłębie Lubin natomiast zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 2:1

Jesus Diaz (90+5′), Rocha (86′) – Bergier (45+5′)