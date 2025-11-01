Wharton może przejść do wielkiego klubu. Padła konkretna kwota

Adam Wharton może odejść z Crystal Palace za 60 milionów funtów. Jak podaje Ben Jacobs, Anglik mógłby przenieść się za taką kwotę do klubu występującego w Lidze Mistrzów.

Adam Wharton jest obserwowany przez dwóch gigantów

Adam Wharton to obecnie jeden z najlepszych angielskich talentów. Od kilku miesięcy sytuację na rynku transferowym, szukając pomocnika, analizuje Real Madryt. 21-latek świetnie radzi sobie w Premier League, co przyciągnęło uwagę Królewskich oraz Manchesteru United, który również szuka nowego piłkarza, grającego w środku pola.

Obecnie zawodnik ma ważny kontrakt z Crystal Palace do 2029 roku, ale sytuacja może się zmienić latem przyszłego roku. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Bena Jacobsa, pomocnik ma zawartą z klubem tzw. dżentelmeńską umowę. Na jej mocy może odejść do drużyny grającej w Lidze Mistrzów, jeśli ta zapłaci około 60 milionów funtów.

To kwota, która wydaje się atrakcyjna, biorąc pod uwagę wiek i potencjał młodego Anglika. W związku z tym Real rozważa złożenie oferty, choć na razie nie podjął ostatecznej decyzji.

Crystal Palace jednak już pracuje nad nowym kontraktem, który miałby zatrzymać Whartona na dłużej. Jeśli negocjacje zakończą się niepowodzeniem, pomocnik może trafić do jednego z gigantów.

Wharton nie jest jedynym kandydatem rozważanym przez Los Blancos. Na liście życzeń znajduje się także Rodri z Manchesteru City. Władze Realu mają więc kilka opcji, ale priorytetem pozostaje pozyskanie zawodnika, który będzie pasował do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso i pozwoli zachować równowagę w drugiej linii.

