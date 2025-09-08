Real zarzucił sieć na angielskiego pomocnika. Ogromna konkurencja

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt nie wyklucza wzmocnienia środka pola w jednym z najbliższych okienek transferowych. Królewscy od dawna bacznie monitorują rynek i rozważają pozyskanie zawodnika, który mógłby wnieść do zespołu więcej balansu w drugiej linii. Na ich liście życzeń znalazł się między innymi środkowy pomocnik Crystal Palace – Adam Wharton. Jak informuje Fabrizio Romano, 21-letni Anglik w 2026 roku będzie rozchwytywany przez europejskich gigantów, którzy bacznie monitorują postępy młodego piłkarza i są zainteresowani jego sprowadzeniem.

W ostatnich miesiącach defensywny pomocnik był łączony nie tylko z Realem, ale także z takimi potęgami jak Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, Bayern Monachium czy Juventus. Nie bez powodu – Wharton imponuje spokojem w rozegraniu, umiejętnością odbioru piłki oraz dojrzałością taktyczną. W obecnej kadrze madryckiego potentata brakuje zawodnika o podobnym profilu, dlatego stołeczny klub zamierza włączyć się w wyścig o podpis angielskiej perełki, by wzmocnić rywalizację w środku pola drużyny Xabiego Alonso.

Adam Wharton przeprowadził się do Crystal Palace zimą 2024 roku z Blackburn Rovers, którego jest wychowankiem. Londyńczycy zapłacili za niego ponad 21 milionów euro, a obecnie jego wartość rynkowa wzrosła już ponad dwukrotnie – do około 45 milionów euro. Od tamtej pory młody pomocnik rozegrał łącznie 39 meczów w Premier League, notując 5 asyst i zdobywając cenne doświadczenie na najwyższym poziomie. Co więcej, zdolny piłkarz zdążył już zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Anglii. Real Madryt uważnie przygląda się rozwojowi pomocnika i nie wyklucza złożenia za niego oferty w niedalekiej przyszłości.