Camavinga znalazł się na radarze giganta. Real długo się nie wahał

15:42, 1. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Defensa Central

Eduardo Camavinga wzbudził zainteresowanie Newcastle United. Jak donosi Defensa Central, Real Madryt otrzymał ofertę w wysokości 70 milionów euro.

Eduardo Camavinga
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Real otrzymał ofertę od angielskiego giganta

Eduardo Camavinga jest jednym z kluczowych zawodników dla Xabiego Alonso. Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca pokazuje swoją wszechstronność, grając nie tylko w środku pola, ale nawet na skrzydle. W zeszłotygodniowym El Clasico przeciwko Barcelonie wystąpił po prawej stronie ataku i był jednym z najaktywniejszych piłkarzy na boisku.

Niezła forma piłkarza Realu Madryt przyciągnęła zainteresowanie kilku angielskich klubów, takich jak Newcastle United czy Chelsea, które zaczęły pytać o możliwość transferu.

Sroki przygotowały ofertę sięgającą 70 milionów euro, licząc, że to wystarczy do przekonania Los Blancos. Królewscy jasno jednak po raz kolejny zaznaczyli, że Camavinga jest nietykalny. Władze ekipy z Santiago Bernabeu mają nadzieję, że w przyszłości 22-latwk stanie się gwiazdą zespołu jeśli będzie unikał problemów zdrowotnych.

Xabi Alonso darzy młodego Francuza ogromnym zaufaniem i uważa, że wciąż może się rozwinąć. Szkoleniowiec planuje rotować zawodników w środku pola, dzięki czemu Camavinga ma mieć szansę na regularną grę. Real jest przekonany, że w kolejnych latach wartość pomocnika tylko wzrośnie.

Zobacz także: Vinicius naprawdę to rozważa! Real poparł Xabiego Alonso

