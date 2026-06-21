West Ham straci kolejną gwiazdę. Ogromne zainteresowanie

Crysencio Summerville może być jednym z bohaterów letniego okna transferowego. Po spadku West Hamu z Premier League przyszłość holenderskiego skrzydłowego coraz częściej staje się tematem spekulacji.

Crysencio Summerville Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Walka o Summerville’a nabiera tempa

West Ham stoi przed trudnym latem. Po relegacji do Championship klub może zostać zmuszony do sprzedaży kilku kluczowych zawodników, a jednym z najbardziej rozchwytywanych nazwisk jest właśnie Crysencio Summerville. Holender nie ukrywa ambicji gry na najwyższym poziomie, dlatego pozostanie w drugiej lidze wydaje się mało prawdopodobne.

Sytuację uważnie obserwuje Manchester United. Klub z Old Trafford rozważa transfer skrzydłowego jako jedną z opcji na wypadek definitywnego odejścia Marcusa Rashforda. Problemem pozostają jednak oczekiwania finansowe West Hamu. Londyńczycy wyceniają zawodnika na około 50 milionów funtów, a priorytetem United pozostaje obecnie wzmocnienie środka pola.

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Zainteresowanie Summerville’em nie ogranicza się jednak do Anglii. Napoli i Milan monitorują rozwój wydarzeń, natomiast Paris Saint Germain wykonał już pierwszy krok. Francuski gigant skontaktował się z West Hamem i według doniesień rozważa ofertę wartą około 43 milionów funtów. Niewykluczone, że mistrzowie Francji spróbują przeprowadzić również transfer Mateusa Fernandesa, co znacząco zwiększyłoby wartość całej operacji.

W grze pozostaje także Roma. Włoski klub może skorzystać na sytuacji finansowej West Hamu, zwłaszcza jeśli oczekiwana kwota transferu spadnie do poziomu 30–40 milionów funtów. Powrót do Ligi Mistrzów oraz plany dalszego wzmacniania kadry sprawiają, że rzymski klub jawi się jako bardzo poważny kandydat do pozyskania Holendra.

Choć kontrakt Summerville’a obowiązuje do 2029 roku, jego odejście wydaje się coraz bardziej realne. Finansowe konsekwencje spadku oraz ambicje samego zawodnika mogą przesądzić o transferze.